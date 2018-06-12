Akıncı Eskişehir’e gitti

AKINCI, TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ’NİN AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılış törenine katılmak amacıyla bu sabah Eskişehir’e gitti.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Eskişehir’e giden Akıncı’ya, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün 17.30’daki TANAP açılışında konuşma yapacak.



Açılışa Akıncı’nın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Gürcistan Cumhurbaşkanı Giorgi Margvelaşvili ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko katılacak.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı yarın öğleden sonra yurda dönecek.