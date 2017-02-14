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14 Şubat 2017 Salı 16:33

Akıncı, Eski Eserler (Değişiklik) Yasası’nı Yeniden Görüşülmek Üzere Cumhuriyet Meclisi’ne Gönderdi

Akıncı, Eski Eserler (Değişiklik) Yasası'nı Yeniden Görüşülmek Üzere Cumhuriyet Meclisi'ne Gönderdi
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CUMHURBAŞKANI AKINCI 4 YASAYI İMZALADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “eski eserlerin korunması ve yaşatılması için oluşturulan fonun kaldırılması yönüne gidilecekse, yasada en azından fonda toplanması öngörülen gelirlerin münhasıran eski eserlere harcanmasını kesin hükme bağlayan bir düzenlemenin yapılmasının yerinde olacağını” belirterek,  Eski Eserler (Değişiklik) Yasası’nı yeniden görüşülmek üzere Meclis’e iade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Akıncı, Cumhuriyet Meclisi’nin kabul ettiği ve Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere onayına gönderdiği diğer 4 yasayı ise imzaladı.

ESKİ ESERLER YASASI NEDEN GERİ GÖNDERİLDİ…

Cumhuriyet Meclisi tarafından onayına gönderilen “Eski Eserler (Değişiklik) Yasası”, Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından Anayasa’nın 94’üncü madde 1'inci fıkra hükmü uyarınca gerekçesiyle birlikte Cumhuriyet Meclisi’ne iade edildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasında, yasanın, “eski eserlere ilişkin gelirlerin,  münhasıran eski eserlere yapılmasını zorunlu kılan bir düzenleme olmaksızın devlet bütçesine aktarılmasının, bu kaynakların eski eserler dışındaki alanlarda harcanmasına yol açabileceği” gerekçesiyle iade edildiği kaydedildi.

Kültür, tarih ve turizm açısından önemli olan eski eserlerin korunması ve yaşatılması için yapılacak harcamalar için fonun mevcudiyetinin önem taşıdığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, gerekçesinde şunları kaydetti:

“Eski Eserlere ilişkin gelirlerin devlet bütçesine aktarılmasının, KKTC Anayasası’nın ‘Sosyal ve Ekonomik Haklar, Özgürlükler ve Ödevler’ başlığı altında 39’uncu madde ile düzenlenen ‘Devletin, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtlar ile doğa varlıklarının korunması’ ödevini yerine getirmesine de hizmet etmeyeceği kuşkusuzdur.  Böyle olmakla birlikte, mali disiplin açısından fonun kaldırılması yönüne gidilecekse, en azından fonda toplanması öngörülen gelirlerin münhasıran eski eserlere harcanmasını kesin hükme bağlayan bir düzenlemenin yasada yer almasının yerinde olacağını değerlendirmekteyim."

Açıklamaya göre, yürürlükteki 60/1994 sayılı Eski Eserler Yasası’nın 20’nci maddesi,  müze ve ören yerlerine giriş ücretleri başta olmak üzere bu alandan elde edilen kamu gelirlerinden oluşacak Eski Eserleri Koruma Fonu’nu düzenliyor.

Fonun, yasada sayılan eski eseri korumak, yaşatmak, bakım ve onarımlarını yapmak, restore etmek, belgelemek, tanıtmak ve bunlarla ilgili her türlü iş ve işlemleri, bilimsel ve teknik çalışmaları yapmak ve/veya yaptırmak için kullanılmakta olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, onayına gönderilen değişiklik yasasının 4 ve 5’inci maddeleri ile bu fonun kaldırılmasının, söz konusu gelirlerin devlet bütçesine gelir olarak kaydedilmesini öngördüğünü kaydetti.

İMZALANAN YASALAR

Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından imzalanan yasalar ise şunlar:

“KKTC Merkez Bankası Teşkilat (Değişiklik) Yasası”, “KKTC Merkez Bankası (Değişiklik) Yasası”, “KKTC Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ürün Güvenliği Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasası” ve “KKTC Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Arasında Tüketicilerin Korunması Konusunda İşbirliği Protokolü (Onay) Yasası”.

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