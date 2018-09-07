Akıncı, Erhürman Ve Özersay’la Haftalık Olağan Görüşmesini Yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümetle haftalık olağan görüşmesi kapsamında Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay görüşmede, Ankara’da yaptıkları temaslar hakkında Cumhurbaşkanı’nı bilgilendirdi ve ülke gündemindeki konular ele alındı.



