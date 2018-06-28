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Akıncı-Erhürman Görüşmesinde Derinya ve Aplıç Kapıları İle Maronitler Konusu Ele Alındı!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, bugünkü haftalık rutin görüşmelerinde, ağırlıklı olarak Derinya ve Aplıç Kapıları ile KKTC’deki Maronitler konusunu ele aldı.

Akıncı-Erhürman Görüşmesinde Derinya ve Aplıç Kapıları İle Maronitler Konusu Ele Alındı!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, bugünkü haftalık rutin görüşmelerinde, ağırlıklı olarak Derinya ve Aplıç Kapıları ile KKTC’deki Maronitler konusunu ele aldı.

28 Haziran 2018 Perşembe 09:54
Akıncı-Erhürman Görüşmesinde Derinya ve Aplıç Kapıları İle Maronitler Konusu Ele Alındı!


Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Başbakan Tufan Erhürman, bugünkü haftalık rutin görüşmelerinde, ağırlıklı olarak Derinya ve Aplıç Kapıları ile KKTC’deki Maronitler konusunu ele aldı.
Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve yaklaşık 40 dk süren görüşme sonrasında Erhürman, basına kısa bir açıklama yaptı.
Başbakan Erhürman, Cumhurbaşkanı Akıncı’yla görüşmelerinde birçok konuya değindiklerini ama Derinya ve Aplıç Kapıları ile Maronitler konusunun öne çıkan konular olduğunu kaydetti.
DERİNYA KAPISI…
Derinya kapısıyla ilgili son günlerde Rum basınında bölge halkının ve bölgedeki iş insanlarının kapının açılması konusunda çok da arzulu olmadığı yönünde çeşitli haberler gördüklerini kaydeden Erhürman, Türk tarafında Derinya’ya yapılacak inşaatlarla ilgili bir ihalenin tamamladığını, diğer ihalenin da Temmuzun ortalarına doğru tamamlanacağını; ama kapının açılmasıyla ilgili olarak ihalelerin tamamıyla gerçekleşmesini beklemelerinin gerekmeyebileceğini söyledi.
Erhürman, “Yani Rum tarafının hazır olması durumunda her şey tamamlanmadan, bütün inşaat faaliyeti bitmeden de açılma noktasına gelebiliriz. Bu arada sayın Cumhurbaşkanıyla hükümetimiz arasında bu işin olabildiğince hızlı olması konusunda da fikir birlikteliği var. Dolayısıyla hem ihaleden sonra inşaat faaliyetini hızlandırma yönünde girişimlerimiz hem de dediğim gibi inşaat faaliyetinin tamamlanmasının gecikeceği gibi bir belirginlik ortaya çıkarsa o faaliyet tamamlanmadan da başka yöntemlerle açılmadan önceki ortamı hazırlama kararlılığımız var” diye konuştu.
“YAZ DÖNEMİNDE YA DA YAZ SONUNDA BU İŞİN HALLOLMASINI UMUYORUM”
Güneyde de aynı kararlılığın söz konusu olmasını ve arzu ettikleri dönemde yani yaz dönemi içerisinde ya da yazın sonuna doğru bu işin hallolmasını umduğunu dile getiren Erhürman, Türk tarafının bu konuda iradesinin net ve bir an öncesi açılması noktasında olduğunu belirtti.
Erhürman, Aplıç için de çalışmaların aynı hızla devam ettiğini kaydetti.
“MARONİTLERLE İLGİLİ RAPORUN ARTIK SİYASİ KARAR DÜZLEMİNE GELMESİ GEREKİYOR”
Maronitlerle ilgili çalışmaların biraz geri plana düştüğünü kaydeden Erhürman, Cumhurbaşkanıyla, 4 parti liderinin de katılımıyla gerçekleştirilecek gelecek haftaki olağan görüşmelerinin gündemine Maronitler konusunu aldıkların belirtti.
Maronitlerle ilgili bir raporun zaten var olduğunu kaydeden Erhürman, bu raporun artık bir şekilde siyasi karar düzlemine gelmesi gerektiğini söyledi.
Erhürman, “Orada hükümetle sayın Cumhurbaşkanı bir görüşme yapacak, arkasından gerekiyorsa daha geniş katılımlı, biliyorsunuz bir defa gerçekleşmişti, siyasi düzeyde geniş katılımlı bir toplantı yapacağız ve Maronitler konusunda da açılımı artık yavaş yavaş hayata geçirmek niyetindeyiz. Tabi verilecek siyasi kararlara bağlı olarak neler yapılacağı da belli olacak” diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın Maraş’ı ziyaret etmesinin Maraşla ilgili bir hareketliliğin gündeme geleceği anlamına mı geldiğinin sorulması üzerine ise Erhürman, şu anda Maraşla ilgili herhangi bir siyasi karar değişikliğinin bulunmadığını, siyaseten farklı bir noktaya geçişle ilgili herhangi bir şeyin konuşulmadığını ifade etti. Erhürman, Özersay’ın normal prosedür içerisinde oraları zaten ziyaret ettiğini de belirtti.
 

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Son Güncelleme: 28.06.2018 13:09
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