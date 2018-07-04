Akıncı, EMO yetkilileriyle görüştü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, göreve yeni başlayan Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Başkanı Görkem Çelik ve beraberindeki heyetle görüştü.



Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, EMO heyetiyle ülkedeki enerji çalışmaları hakkında görüştü.



Kabulde, Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri Üner Kutalmış, Samet Biricik, Buğra Gazioğlu ve Zeka Fındık da yer aldı.



