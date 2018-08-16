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Akıncı: “Ekonomi Danışmalarımın Hazırladığı Düşünceleri Aktardım, Ayrıntılı Raporu İleteceğim”

AKINCI-HÜKÜMET GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI (1)

Akıncı: “Ekonomi Danışmalarımın Hazırladığı Düşünceleri Aktardım, Ayrıntılı Raporu İleteceğim”

AKINCI-HÜKÜMET GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI (1)

16 Ağustos 2018 Perşembe 09:52
Akıncı: “Ekonomi Danışmalarımın Hazırladığı Düşünceleri Aktardım, Ayrıntılı Raporu İleteceğim”


AKINCI-HÜKÜMET GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI (1)
“EYLÜL, KIBRIS SORUNUYLA İLGİLİ TÜM AKTÖRLERİN NEW YORK’TA BULUŞACAĞI BİR AY OLACAK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hükümeti oluşturan siyasi partilerin başkanlarıyla aylık olağan toplantısında ekonomi ağırlıklı bir görüşme yaptığını ve ekonomi danışmalarının hazırladığı düşünceleri aktardığını açıkladı.
Akıncı, hükümetin dövizdeki tırmanış karşısında aldığı önlemleri kendisiyle de görüştüğünü, hükümetin önerilere ve tedbirlerin geliştirilmesine açık olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanlığı olarak daha ayrıntılı bir raporu ileteceklerini bildirdi.
Konuya hükümet, Meclis ve Cumhurbaşkanlığı olarak el birliğiyle sahip çıkarak yurttaşların sorunlarını asgariye düşürecek tedbirlerin alınmasının önemine işaret eden Akıncı, “Hükümeti bu konuda gayretli gördüm, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, dövizde düşüş gözlemlendiğini, ani artışta spekülatif tavırların akla geldiğini belirterek, olaya ekonomik ve ortak akılla yaklaşım gerektiğini vurguladı.
TL üstünde KKTC Merkez Bankası’nın kontrolü olmadığına dikkat çeken Akıncı, ancak hükümetin alabileceği başka tedbirler olabileceğini ve yapılmaya çalışılanın da bu olduğunu söyledi.
EYLÜLDE TÜM AKTÖRLER NEW YORK’TA BİR ARAYA GELECEK
Açıklamasında Kıbrıs sorununa da değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, önümüzdeki eylül ayının ilgili tüm aktörlerin New York’ta bir araya gelecekleri bir ay olacağını ve muhtemelen Genel Sekreter Guterres’le görüşeceklerini açıkladı.
Akıncı, o tarihe kadar Guterres’in geçici Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’la ilgili raporunu hazırlamış olacağını ve o rapor ışığında atılabilecek adımları da Genel Sekreter’le birlikte değerlendirme fırsatı bulacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Akıncı, ortak aklın sadece ekonomi için değil, Kıbrıs sorunu için de önemine işaret etti.
 

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Son Güncelleme: 16.08.2018 13:04
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