Akıncı, Eıde’yi Kabul Etti

EIDE: “ANİ BİR GELİŞME OLACAĞINI GÖREMİYORUM. BURADA ÇOK YAKIN GELECEKTE BİR ŞEYLER OLACAĞINA DAİR BİR ŞEY GÖREMİYORUM”

“SÜREÇ BOYUNCA AKINCI VE NAMİ PEK ÇOK DÜŞÜNCELER GELİŞTİRDİ.. AÇILIMLARIN SADECE BİR TARAFTAN GELDİĞİNİ SÖYLEMEK DOĞRU OLMAZ”

“HİÇBİR ŞEKİLDE AÇILIMLARIN RUM TARAFINDAN GELDİĞİNİ VE TÜRK TARAFINDAN GELMEDİĞİNİ İMA ETMEK İSTEMEDİM”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile ayrı ayrı görüşmesinin ardından, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yakın gelecekte bir gelişme beklemediğini söyledi.

Eide, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirdiği 2 saatlik görüşmenin çıkışında basına yaptığı açıklamada, “Ani bir gelişme olacağını göremiyorum. Burada çok yakın gelecekte bir şeyler olacağına dair bir şey göremiyorum” dedi.

Espen Barth Eide, Crans-Montana’daki konferansta, süreç boyunca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Müzakereci Özdil Nami tarafından pek çok düşünce geliştirildiğini, açılımların sadece bir taraftan geldiğini söylemenin doğru olmadığını kaydetti.

Son dönemde yaşananlar ve alınacak yolla ilgili Cumhurbaşkanı Akıncı ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Eide, İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında garantör ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla yer alan konferansta tüm tarafların ciddi bir çaba sarf ettiğini, tarafların İsviçre’ye sorunların aşılması düşüncesiyle gittiğini gözlemlediğini söyledi.

Konferansta ikisi güvenlik ve garanti başlığı ile ilgili dördü de iç meselelerle ilgili toplamda çözülmesi gereken 6 sorun bulunduğu noktasında tarafların anlaştığını belirten Eide, Crans-Montana’da konferansın başındaki görüşmelerde ilerlemenin beklediğinin altında seyrettiğini fakat bir sonuca varacaklarına inandığını, ancak tüm konular bir paket halinde ilişkilendirilmeye çalışıldığında bir sonuca varılamayacağının ortaya çıktığını söyledi.

“TOPLUMLAR ARASI GÜVEN YAVAŞ YAVAŞ GERİLEDİ”

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili bilgi de verdiğini söyleyen Eide, bir tarafta özlü konularda milim milim bir ilerleme kaydederken, sadece üst düzeyde değil, toplumlar arası da bir güvenin yavaş yavaş gerilediğini ve insanların bir çözüm için daha çok değil de daha az istençli olduğu yöndeki gözlemini de BM’ye sunduğu izlenimleri arasında olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in BM’nin yardımcı olmaya devam edeceğini açıkladığına işaret eden Eide, adadaki temaslarında BM tarafından atılacak adım olup olmadığını veya tarafların adım atmaya hazırlıklı olup olmadığını görmeyi amaçladığını söyledi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin tarafların gelinen aşamayı değerlendirmeleri gerektiği görüşünde olduğunu anımsatan Eide, bu sürecin devam etmekte olduğunu kaydetti.

Espen Barth Eide, eşitlik temelinde federal bir çözümü öngören BM parametreleri ile ilgili olarak “BM’nin sadık kaldığı, mevcut BM parametrelerinde devam etmek istiyoruz, ancak günün sonunda bunun için her iki tarafın da istekli olması gerekir” dedi.

Kıbrıs sorunundaki görüşmelerin daha önce hiç götürülmediği kadar ileriye götürüldüğünü, temaslarında Akıncı ile Anastasiadis’e ortaya koydukları çabalar için teşekkür etme fırsatı da bulduğunu kaydeden Eide, başlıca görevlerinden birinin de adil ve dürüst bir rapor hazırlamak olduğunu kaydetti.

“AÇILIMLAR SADECE BİR TARAFTAN GELMEDİ”

Bir gazetecinin, basında yer alan bazı açıklamalarında açılımların Kıbrıs Rum tarafından geldiği anlamının çıkarıldığı yönündeki değerlendirmelere işaret etmesi üzerine Eide, tüm süreç boyunca Cumhurbaşkanı Akıncı ve Müzakereci Özdil Nami’nin pek çok düşünceler geliştirdiğini, açılımların sadece bir taraftan geldiğini söylemenin doğru olmadığını, Kıbrıs Rum tarafından da Kıbrıs Türk tarafından da gelen açılımlar olduğunu söyledi.

Eide, “Kilit konularda, Toprak, Mülkiyet, Yönetim, eşit muamele, çok önemli bir başlık olan Güvenlik ve Garantiler konusunda da eski modelin yerini alacak yeni bir model üzerinde ciddi bir çaba vardı. Hiçbir şekilde açılımların Rum tarafından geldiğini ve Türk tarafından gelmediğini ima etmek istemedim” dedi.

“YETERLİ GÜVEN VE İSTENÇ YOKTU”

Gelinen noktada sürecin neden başarısız olduğu sorusuna karşılık ise Eide, bu soruyu kendi kendine de sorduğunu, yeterli “güven ve istencin” mevcut olmadığını, bu sorunun kolay cevaplanacak bir soru olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ise Eide ile görüşmesi öncesinde veya sonrası açıklamada bulunmadı.



