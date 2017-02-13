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13 Şubat 2017 Pazartesi 14:50

Akıncı, Eıde İle Telefonda Görüştü

Akıncı, Eıde İle Telefonda Görüştü
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AKINCI, RUM MECLİS KARARININ ANASTASİADİS TARAFINDAN İMZALANMAMASI İÇİN EİDE’DEN İNİSİYATİF ALMASINI İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yurt dışında bulunan BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Akıncı Eide’den, Rum lider Nikos Anastasiadis’in Meclis kararını imzalamaması için girişimde bulunmasını istedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı telefon görüşmesinde Eide'ye, Rum Meclisi'nin aldığı Enosis referandumunun yıldönümünün okullarda kutlanması kararının sürdürülen müzakerelerle ulaşılmasına çalışılan federal çözüm hedefine ters olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Rum gençlere Kıbrıs'a büyük acılar yaşatan “Enosis”in bu çağda halâ kutsanacak bir şeymiş gibi anlatılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, Eide ile yaptığı telefon görüşmesinde, Rum meclis kararının Anastasiadis tarafından imzalanmaması için girişimde bulunmasını ve inisiyatif almasını talep etti.

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