Akıncı, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcısı Dr. Savaşan Ve Beraberindeki Heyeti Kabul Etti



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Dr. Ahmet Savaşan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Dr. Ahmet Savaşan’ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, turizmin ülke ekonomisi için en hayati sektörlerden biri olduğunu belirterek, sağlık turizminin de turizm sektörünü oluşturan önemli unsurlarından biri olduğunun altını çizdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bu alanda ciddi bir potansiyelin var olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu potansiyelin değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti. Bunun için de Turizm ve Sağlık Bakanlıklarının eşgüdüm içerisinde çalışmaları gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, sağlık turizmiyle ilgili var olan potansiyelin değerlendirilmesi için Cumhurbaşkanlığı olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Fethi Özboğaç, Kıbrıs İş İnsanları Yatırımcıları ve Ekonomi Derneği Kurucu Üyesi Faiz Camgöz, Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu, Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi Direktörü Doç. Dr. Savaş Özyiğit ve Avukat Özkul Özyiğit de yer aldı

