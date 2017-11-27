AKINCI DÜN AKŞAM YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Londra ziyaretini tamamlayarak dün gece yurda döndü.Cumhurbaşkanı Akıncı, İngiltere’deki Kıbrıs Türk toplumuyla bir araya geldiği 6 günlük ziyaretinde, Birleşik Krallık Parlamentosu’nda KKTC Dostluk Grubu’nun düzenlediği toplantıda bir konuşma yaptı.Akıncı ayrıca İngiltere’de faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Kıbrıslı Türklerle, Kıbrıs çözüm müzakereleriyle ilgili sürecin ve güncel gelişmelerin ele alındığı konferansta bir araya geldi.