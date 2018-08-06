Akıncı, Down Sendromlu Çocukları Ağırladı!

AKINCI, DOWN SENDROMLU ÇOCUKLARI AĞIRLADI

AKINCI:”ÇOK KUTSAL BİR İŞ YAPIYORSUNUZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte “Down Plaj Futbol Festivali” için KKTC’ye gelen down sendromlu çocukları ağırladı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Uluslararası Down Federasyonu Başkanı Muhammed Abdullah Tuncay başkanlığında, Türkiye’nin değişik bölgelerinden gelen yönetici ve çocuklardan oluşan heyeti kabulünde, yapılan çalışmaların farkındalığı geliştirdiğini belirterek, “Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz. Herkes bu işi yapamaz. Kendinizden bir şeyler veriyorsunuz ama manevi haz olarak karşılığını alıyorsunuz” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün yapılacak plaj futbol turnuvasının başlama vuruşunu yapacağını ve çocuklarla beraber olacağını söyledi.

Uluslararası Down Federasyonu Başkanı Muhammet Abdullah Tuncay da, Federasyon’un çalışmaları hakkında bilgi verdi ve faaliyetlerine desteğinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.



