Akıncı Dış Basın Birliği Yönetim Kurulunu Kabul Etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Dış Basın Birliği’nin Tahir Olcay Kıraç başkanlığındaki yönetimin, göreve yeni gelmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yaptıkları ziyaret, saat 09.30’da gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Dış Basın Birliği Yönetim Kurulu’nu kabul etti.
Dış Basın Birliği’nin Tahir Olcay Kıraç başkanlığındaki yönetimin, göreve yeni gelmesinden dolayı Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yaptıkları ziyaret, saat 09.30’da gerçekleşti.