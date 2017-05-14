Akıncı: “Dipkarpaz’ın Doğal Yapısı Korunmalı”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün, Dipkarpaz Belediyesi’nin düzenlediği Yol Koşusu ve Sanat Festivali’ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, etkinlikte konuşmasına tüm annelerin gününü kutlayarak başladı.

Akıncı, Dipkarpaz’ın, doğal yapısı bozulmadan gelişmesinin önemini vurguladı. Akıncı, Dipkarpaz’ın kentleşmesinden yana olmadığını; buranın doğal yapısının bozulmaması gerektiğini dile getirdi.

Bölgedeki kaplumbağa ve hür eşeklerin korunması gerektiğini söyleyen Akıncı, “Kalkınma demek gelişi güzel yapılaşma demek değildir, kalkınma doğayı koruyarak kollayarak canlıları bir arada yaşatarak mümkündür” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, bölgedeki yapılaşmanın betonlaşma olmadan yapılması, doğanın ve çevre güzelliklerin ön plana çıkarılması ve pansiyonculuğun teşvik edilmesi gerektiğini anlattı.







