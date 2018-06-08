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Akıncı, Dipkarpaz İlkokulu'nda çocuklarla Karagöz oyunu izledi

Akıncı, Dipkarpaz İlkokulu'nda çocuklarla Karagöz oyunu izledi

08 Haziran 2018 Cuma 12:03
Akıncı, Dipkarpaz İlkokulu'nda çocuklarla Karagöz oyunu izledi

“KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ ÜLKENİN HER NOKTASINA ULAŞABİLMELİ”

AKINCI’DAN DİPKARPAZ İLKOKULU ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERİNE: “GÖZDEN IRAK GİBİ GÖRÜNSE DE GÖNLÜMÜZDEN UZAK DEĞİLSİNİZ”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Dipkarpaz İlkokulu’nda Lefkoşa Türk Belediyesi Tiyatrosu’nun (LTB) “Sihirli Sebzeler” isimli Karagöz gölge oyununu izledi.

Okula gelişinde çocukların ilgisiyle karşılaşan Cumhurbaşkanı Akıncı, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

OKULA FOTOĞRAF HEDİYE ETTİ

Oyunu çocukların arasında izleyen ve onlarla birlikte tempo tutan Akıncı, oyun sonrası bir fotoğraf sergisinden satın aldığı Karagöz gölge oyunu temalı eseri okula hediye etti.

Çocuklar Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı, 12 Haziran’da yapılacak mezuniyet törenine davet ettiler. Büyük bir ihtimalle yurt dışında olacağı için gelemeyeceğini kaydeden Akıncı, “Kalbim hep sizinle olacak” dedi.

Oyunu izleyen çocuklara Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli hediyeler de verildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, oyun öncesinde öğretmenlerle de bir araya gelerek kısa süre sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, okul tatil olmasına karşın okulu açarak öğrencilerin gelmesini sağladıkları için öğretmenlere teşekkür etti.

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Akıncı, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü kapsamında geleneksel kültürün önemli öğelerinden olan Karagöz gölge oyununu ülkenin en ücra noktasına götürmek istediklerini ifade etti.

Akıncı,  ülkenin Karagöz gölge oyunu ustalarından Mehmet Ertuğ’un bu kültürü yaşatmak için yıllarca büyük çaba sarf ettiğini vurgulayarak, oyunu çocuklarla paylaşmanın sevindirici bir olay olduğunu söyledi.

“KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ ÜLKENİN HER NOKTASINA ULAŞABİLMELİ”

Kültür sanat etkinliklerinin ülkenin her noktasına ulaşabilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugünkü etkinliğin de bu yönde verilen bir mesaj olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, oyunun ardından yaptığı konuşmada ise kendisinin Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı olduğu dönemde kültür sanat şenlikleri gerçekleştirdiklerini ve Karagöz gölge oyununu Mehmet Ertuğ’un gündeme getirdiğini ve yıllarca sürdürdükten sonra yerini genç bir yetenek olan İzel Seylani’ye bıraktığını anlattı.

“GÖZDEN IRAK GİBİ GÖRÜNSE DE GÖNLÜMÜZDEN UZAK DEĞİLSİNİZ”

Akıncı, “Kültürümüzün, sanatımızın örneklerini buraya getirmek en büyük arzumuz oldu. Gözden ırak gibi görünse de gönlümüzden uzak değilsiniz. Her zaman gönlümüzdesiniz” dedi.

1999-2000 yıllarında Başbakan Yardımcılığı görevindeyken Dipkarpaz’daki Arch House’un restorasyonu için büyük emek verdiklerini kaydeden Akıncı,  “Şimdi de Cumhurbaşkanı olarak buraya her türlü katkıyı yapmak en büyük arzum ve sorumluluğum” diye konuştu.

Akıncı, oyun için LTB ve oyuncularına da teşekkür etti.

İzel Seylani’nin yazıp oynattığı oyunda, yardakta Asu Demiricoğlu, kemanda Melek Erdil, tasarım ve uygulamada Özlem Yetkili ve Hatice Tezcan görev yaptı.

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Son Güncelleme: 08.06.2018 15:12
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