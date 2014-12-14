Akıncı: “Değişim Fikirlerle Gelecek”

"DEĞİŞİM CİNSİYET VEYA YAŞ GİBİ FAKTÖRLERLE DEĞİL, FİKİRLERLE GELECEKTİR"

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, ülkeye değişimin fikirlerle geleceğini vurguladı.

Akıcı, Pamuklu’da düzenlenen ikindi çayında Mehmetçik ve Pamuklu bölgesinden yurttaşlarla buluştu.

Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı burada yaptığı konuşmada 4 ay sonra yapılacak seçimin özellikle gençlerinin geleceğini çok yakından ilgilendirdiğinin altını çizerek, halktan aldığı mesajla çıktığı bu yolun sonunda yine elbirliğiyle, kadını, erkeği genci, yaşlısıyla başarıya ulaşacaklarına yürekten inandığını vurguladı.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, halkın kararlığını gördüğünü kaydederek, bunun önemli birkaç nedeninden birinin bugüne kadar yapılan seçimlerin ardından yaşamlarında değişen bir şey olmadığını görmeleri olduğunu vurguladı.

Akıncı şöyle devam etti:

“Asıl olan halkın hayatı, gençlerimizin geleceğinin kurtarılması; bu topraklarda insanca, eşitlik, adalet içinde var olabilmemizdir. Kimisi aç gezerken kiminin tok olduğu bir düzen istemiyoruz. Karpaz bölgesinin mahrumiyet bölgesi olarak görülmesini kabul edemeyiz. Hangi kökenden gelirse gelsin bu topraklarda eşitlik içinde herkesin kardeş olacağı yeni bir gelecek kurmamız lazım. Bunlara yürekten inanarak yola çıktım. Eğer istersek bunu başarabilir, bu değişimi yaratabiliriz.”

2015 Nisan seçimlerindeki tüm adaylara çalışmalarında başarılar dileyen Akıncı, “Kadın olsun erkek olsun, genç ya da daha yaşlı olsun asıl önemli olan fikirlerdir. Bu ada için, bu gençler için ne düşündüğünüzdür. Değişim cinsiyet veya yaş gibi faktörlerle değil, fikirlerle gelecektir. Bu adada değişim fikirlerle gelecek ve bu fikirler bizim temsil ettiğimiz fikirlerdir” dedi.

Hükümette bulunduğu kısa dönemde Karpaz’a yatırımlar yapıldığını,bu yatırımlar çevreye yönelik duyarlılık gösterirken bölgenin gelişmesi ve özellikle gençlere iş imkanı sağlamayı hedeflediğini; fakat ne yazık ki ondan sonra Karpaz'a devlet eli değmediğini bizzat Karpaz halkının kendisine söylemekte olduğunu kaydeden Akıncı, bölge gençlerinin meslek sahibi olması için açtıkları Kumyalı'daki Turizm okulunun bile hükümetten ayrılmalarının ardından kapatıldığını hatırlattı.

Karpaz'a güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilk turizm ofisinin açılışının da kendi uygulamaları olduğunu kaydeden Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı, "Ne var ki daha sonra bu bölge unutulmuş ve bu anlayış devam ettirilmemiştir" dedi.

Akıncı, Cumhurbaşkanı seçildiği taktirde, kendisinin ana görevinin Kıbrıs sorunu olmakla birlikte, Karpaz bölgesine devlet elinin yeniden değmesi için öncülük ve rehberlik görevini yapacağını belirtti.