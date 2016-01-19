Akıncı, Davos Toplantısına Katılmak Üzere Adadan Ayrıldı

AKINCI, DAVOS’TA İKİLİ GÖRÜŞMELERİNİN YANI SIRA BM GENEL SEKRETERİ BAN VE RUM LİDER ANASTASİADİS İLE 3’LÜ TOPLANTIYA DA KATILACAK.

AKINCI: “DAVOS’TA MÜZAKERELERDE GELİNEN NOKTAYLA BUNDAN SONRAKİ SÜRECİ ELE ALACAĞIMIZ İLK ÜÇLÜ TOPLANTI BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu toplantısına katılıyor.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ve Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ile birlikte Davos’a gitmek üzere KKTC’den ayrıldı.

AKINCI: “ÇOK ÖNEMLİ BİR ETKİNLİK”

Ercan Havaalanı’ndan hareketinden önce basına açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu toplantısının, liderler, siyasi aktörler ve iş dünyasını bir araya getiren çok önemli bir etkinlik olduğunu söyledi.

Davos’ta, global ekonomik trendlerin yanı sıra insani konuların da ele alındığını kaydeden Akıncı, toplantılar süresince katılımcıların birbirleriyle görüşme imkanı bulduklarını anlattı.

“İLK ÜÇLÜ GÖRÜŞME… BÜYÜK ÖNEME SAHİP”

Kendisinin de Davos’ta, BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de yer alacağı 3’lü zirveye katılacağını hatırlatan Akıncı, bunun 3’lü gerçekleştirilecek ilk toplantı olması ve bu toplantıda müzakerelerde gelinen nokta ile bundan sonraki sürecin ele alınacak olmasından dolayı büyük öneme sahip olduğunu kaydetti.

Davos temaslarında Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu ve ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile planlanmış görüşmeleri bulunduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun yanı sıra, Kıbrıs’ın geleceğini ilgilendiren bir de panele katılacağını belirtti.

“PANELDE DÜNYAYA ÖNEMLİ MESAJLAR VERİLECEK”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin de katılacağı Kıbrıs panelinde, dünya kamuoyuna Kıbrıs’ın içinde bulunduğu durum ve konumla ilgili önemli mesajlar verileceğini söyledi.

“LİDER SEVİYESİNDE İLK KEZ KATILIYORUZ, EN İYİ SONUÇLA DÖNMEK İSTİYORUM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, KKTC’nin lider seviyesinde ilk kez katılacağı Davos Zirvesi’nden en iyi sonuçla dönmek istediğini de vurguladı.

İstanbul üzerinden İsviçre’ye gidecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı’yı Ercan Havaalanı’ndan Meclis Başkanı Sibel Siber ve Dışişleri Bakanı Emine Çolak yolcu etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve beraberindekiler KKTC saatiyle 18.30’da Davos’a varacak. Üçlü görüşme ise perşembe günü yapılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, temaslarını tamamlamasının ardından 24 Ocak Pazar saat 20.40’ta KKTC’ye dönmesi bekleniyor.





