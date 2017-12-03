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03 Aralık 2017 Pazar 08:21

Akıncı'dan Spehar'a Mektup

Akıncı'dan Spehar'a Mektup
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 AKINCI’DAN SPEHAR’A MEKTUP
Cumhurbaşkanı Akıncı, adadaki BM Barış Gücü’nden, Rum tarafının Atalasa Psikiyatri Hastanesi’nde yürüttüğü kazılarla ilgili irtibat sağlanması ve işbirliği koşullarının tesis edilebilmesi için devreye girmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BMGS Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’a Rum tarafının “öldüğü bilinenler” kapsamında tek taraflı yürüttüğü kazılara ilişkin mektup gönderdi.

“KATKI KOYMAYA HAZIRIZ”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Rum tarafındaki Atalasa Psikiyatri Hastanesi’nin avlusunda gömülü olduğu düşünülen beş Kıbrıslı Türkün kimliklerinin tespit edilebilmesi ve kalıntılarının yakınlarına ulaştırılabilmesi için Kıbrıs Türk tarafının gerekli katkıyı koymaya hazır olduğunu ifade etti.-

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum yönetimi ile bu özel duruma ilişkin irtibatın sağlanması ve işbirliği koşullarının tesis edilebilmesi amacıyla adada bulunan BM Barış Gücü’nün devreye girmesi yönündeki talebini aktardı.

“İNSANİ KONU”

Anılan Kıbrıslı Türklerin naaşlarının, dini vecibelerine göre ve uygun çerçevede gömülmelerinin önemine işaret eden Akıncı, adadaki iki taraf için de oldukça hassas olan bu insani konuda gerekli adımların zaman kaybedilmeden atılmasını istedi.

Star Kıbrıs

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