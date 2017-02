AKINCI'DAN KAPILAR İÇİN ÇAĞRI: 'HIZLANIN'

CUMHURBAŞKANI AKINCI, DERİNYA KAPISI’NDAN SONRA APLIÇ KAPISI’NDA DA İNCELEMELERDE BULUNDU

AKINCI, “HER İKİ KAPININ BİR AN ÖNCE AÇILMASININ GEREKLERİ YERİNE GETİRİLMELİ. EL ELE VERİLİP BİR AN ÖNCE BU İŞİN BİTİRİLMESİ LAZIM. BU İŞLER MASA BAŞINDA OLMUYOR”

“’BİR İKİ AY İÇERİSİNDE BU KAPILAR AÇILACAKTIR’ DEMEK ÇOK DA GERÇEKÇİ OLMAZ. AKSİNİ SÖYLERSEM HALKI KANDIRMIŞ OLURUM. DAHA YAPILACAK ÇOK İŞ VAR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Aplıç ve Derinya kapılarının bir an önce açılması için hem hükümetin hem de Rum tarafının çalışmaları hızlandırması gerektiğini vurguladı.

Akıncı, “Bölge halkları da bunu istiyor. Her iki kapının bir an önce açılmasının gerekleri yerine getirilmeli. El ele verilip bir an önce bu işin bitirilmesi lazım. Bu işler masa başında olmuyor” dedi.

Mustafa Akıncı, kapıların açılmasıyla ilgili herhangi bir tarih vermek istemediğini de söyleyerek, “’Bir iki ay içerisinde bu kapılar açılacaktır’ demek çok da gerçekçi olmaz. Aksini söylersem halkı kandırmış olurum. Daha yapılacak çok iş var. Onun için hızlandırma mesajı veriyorum” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı basın bürosunun açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, dün Derinya Kapısı’ndaki incelemesinin ardından bugün de Aplıç Kapısı’nda incelemelerde bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“VERİLMİŞ KARARIMIZ VAR, HIZLANIN”

Akıncı, Aplıç Kapısı’ndaki incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu iki kapının açılmasıyla ilgili bir yılı aşkın zamandır siyasi düzeyde verilmiş kararımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, işin başında bazı sorunların yaşandığını ve bunların aşılması için zamana gerek duyulduğunu kaydederek, başlangıçtaki bu sıkıntıların aşıldığını söyledi.

UNDP’nin çalışmalarını tamamladığını kaydeden Akıncı, şunu ekledi:

“İhale aşamasına gelindi. İhale de yapıldı ve yapım aşamasına gelindi. Ancak öyle görünüyor ki, işlerin yürümesine rağmen daha yapılması gereken çok iş var. Aplıç’ta bizim bölgede bir kilometreden daha az bir bölümün stabilizesi nerdeyse tamamlanmak üzeredir. 20 güne kadar da asfaltlamaya geçilebilecek aşamadadır. Onun ötesinde yarı yarıya yapılacak 500 metrelik ara bölge var. Rum tarafında yapılması gereken 2.5 kilometrelik yol çalışması var. Yapılması gereken polis ve gümrük kulübeleri var, bunların da zaman alacağı anlaşılıyor. Aynı şekilde Derinya’da bizim bölgedeki asfalt çalışmaları 3-5 güne kadar tamamlanacak. Dün, oradaki çalışmaları bayağı ilerlemiş gördüm. Ara bölge kısa bir mesafe var. Rumların yapması gereken kısım Aplıç’a göre çok daha az. Yine orada da, yapılması gereken polis kulübeleri, gerekli alt yapı çalışmaları yine zaman alacağa benzemektedir.”

HAFTAYA KOORDİNASYON TOPLANTISI

Önümüzdeki hafta Cumhurbaşkanlığında tüm ilgili kurumların katılımıyla bir koordinasyon toplantısı daha yapılacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, toplantıda işlerin nasıl daha da hızlandırılabileceğinin ele alınacağını belirtti.

“KAPILAR İKİ BÖLGEYE DE ÇOK KATKI YAPACAK”

Aplıç ve Derinya kapılarının açılmasının her iki bölgeye de daha çok katkı yapacağına vurgu yapan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bölge halkları da bunu istemekte ve arzulamaktadır. Her iki kapının da bir an önce açılmasının gereklerinin yerine getirilmesi gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı açıklamalarına şöyle devam etti:

“Öyle görünüyor ki, Rum tarafının da işlerini hızlandırması gerekiyor. Bizim tarafta da hükümetimizin çalışmaları hızlandırması gerekiyor. Çünkü yapılması gereken bütçede kaynak ayrılmasından tutun da bu projelerin ihaleye çıkılması hususları da var. Dolayısıyla el ele verilip bir an önce bu işin bitirilmesi lazım. Bu işler masa başında olmuyor. Gelip yerinde görülmeli. Dün ve bugün meselesinin hangi aşamada olduğunu yazılan çizilen raporlardan çok daha iyi anlamış durumdayız. Hepimize bir görev düşüyor.

Cumhurbaşkanı olarak ben, ama bölgelerin belediye başkanları, hükümet, hükümetin ilgili bakanlıkları, daireler bütün makamlar el birliğiyle çalışmamız lazım. Rum yönetimine de görev düşer. Onların da kendi bölgelerindeki çalışmaları hızlandırmaları lazım. Belli ki onlarda da bir gerilik vardır. Onların da çalışmaları hızlandırmalarında fayda var. Çünkü bu kapıların açılması bir toplumun değil iki toplumun da yararınadır. Temenni ederim ki, bu hızlandırma sayesinde umulandan daha erken bir tarihten bu başarılır. Şu andaki haliyle, herhangi bir tarih vermek istemem ama bir iki ay içerisinde bu kapılar açılacaktır demek çok da gerçekçi olmaz. Aksini söylersem halkı kandırmış olurum. Daha yapılacak çok iş var. Onun için hızlandırma mesajı veriyorum.”