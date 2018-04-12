AKINCI, CUMHURBAŞKANLARI ONURUNA VERİLEN YEMEĞE KATILDI

CUMHURBAŞKANI AKINCI İSTANBUL’DAKİ AVRASYA EKONOMİ ZİRVESİ’NDE…

Marmara Grubu Vakfı’nın düzenlediği, 40’tan fazla ülkeden 500’e yakın devlet ve hükümet temsilcisi, akademisyen ve iş insanının katıldığı 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşma yapmak üzere İstanbul’a giden Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanları onuruna verilen yemeğe katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı, aralarında Türkiye Cumhuriyeti 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün de bulunduğu yemekte 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılan devlet başkanları, parlamento başkanları ve çeşitli ülkelerden bakanlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı ve Abdullah Gül, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin Cumhurbaşkanları oturumunda “Çağımızın İkilemi-Teknoloji/Politika” konulu konuşma yapacak.

Akıncı, bu akşam yurda dönecek.