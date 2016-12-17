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17 Aralık 2016 Cumartesi 13:50

Akıncı: ''Çözümün Olumlu Sonuçları, Kıbrıs’ın Sınırlarını Aşacak''

Akıncı: ''Çözümün Olumlu Sonuçları, Kıbrıs'ın Sınırlarını Aşacak''
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Cumhurbaşkanı Akıncı: Çözümün olumlu sonuçları, Kıbrıs’ın sınırlarını aşacak

“Karşılıklı korkuları giderecek yol, işbirliği ve birlikte kalkınmadır” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, geçmişin acılarını paylaşan toplumların, artık yeni fırsatları ortaklaşa değerlendirerek refah ve kalkınmayı paylaşmalarının zamanının geldiğini söyledi.

Kıbrıslı Türkler’in geçmişte yaşadıklarından dolayı Kıbrıslı Rumlar’dan, Rumlar’ın da 1974 deneyimlerinden dolayı Türkiye’den korkularını dile getirdiklerine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu karşılıklı korkuları giderecek yol, işbirliği ve birlikte kalkınmadır” dedi.

9 Ocak’ta Cenevre’de önce iki taraflı olarak başlayacak olan yeni sürecin, 12 Ocak’ta garantörlerin de katılımıyla Kıbrıs’ı artık bir çözüme götürmesini hedeflediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kıbrıs’ta çözümün sonuçları sadece Kıbrıs’ın kendi içiyle sınırlı bir gelişme olmayacak. En başta biz Kıbrıslıları ilgilendirecek ama, buradan başlayarak bölgeye ve dünyaya korkuların yerini işbirliğine bırakmasının gerekliği mesajını verecek” dedi.

Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu, eşitlik, özgürlük ve güvenlik temelindeki federal çözümden sadece iki toplumun değil, bölge ülkelerinin de kazançlı çıkacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle dedi:

“Türkiye’nin hem Yunanistan hem de Avrupa Birliği ile ilişkileri Kıbrıs’taki çözümden çok pozitif etkilenecek. Tüm tarafların kazançlı çıkabileceği ortamı yaratmak için çalışıyoruz. Bütün paydaşlara çok önemli roller düşüyor. Tam da o safhaya geldik. Bu nedenle sizlerin desteği bizim için son derece anlamlı”.

Cumhurbaşkanı Akıncı TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü ve Avrupa Birliği Temsilcisi Dr. Bahadır Kaleağası, TÜSİAD Brüksel Temsilcisi Dilek Aydın, Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Fikri Toros ve İŞAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Metin Şadi, İŞAD Başkanı Dengiz Kürşat, İŞAD Asbaşkan’ı Ersun Kutup ve Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Ergün’ü kabulünde yaptığı konuşmada, gerek Türkiye iş dünyasının, gerekse Kıbrıs’ın her iki kesimindeki iş dünyasının çözüm hedefinde birleştiğini görmenin çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu geçmişte pek böyle değildi. Bu birlikteliğin yararlı sonuçlar vereceğini düşünüyorum. Sadece iş dünyası değil, Kıbrıs’ın her iki yakasında çalışanlar da aynı mesajları veriyor” dedi.

TÜM DESTEĞİMİZ SİZİNLE

TÜSİAD Uluslararası Koordinatörü ve Avrupa Birliği Temsilcisi Dr. Bahadır Kaleağası, Türk iş dünyasının çözüm sürecine sonuna kadar desteğini vurgulamak için Kıbrıs’ta olduklarını söyledi.

Kaleağası, “Kıbrıs’ta çözüm, sadece Kıbrıs için değil tüm dünya için demokrasi, sosyal devlet, kalkınmakta olan ekonomiler için çok iyi bir haber olacak. Kıbrıs’ı çok aşan iyi bir habere, yegane iyi habere doğru çok yaklaştık. Tüm desteğimiz sizinle” dedi.


 
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