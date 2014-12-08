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Akıncı: “Çözüm Fırsatı Doğal Gazla Yakalanabilir

Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 10 yıl önce kaybedildiğini söylediği çözüm fırsatının şimdi doğal gazla yakalanabileceğini kaydetti.

Akıncı: “Çözüm Fırsatı Doğal Gazla Yakalanabilir

Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 10 yıl önce kaybedildiğini söylediği çözüm fırsatının şimdi doğal gazla yakalanabileceğini kaydetti.

08 Aralık 2014 Pazartesi 12:04
Akıncı: “Çözüm Fırsatı Doğal Gazla Yakalanabilir
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Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, 10 yıl önce kaybedildiğini söylediği çözüm fırsatının şimdi doğal gazla yakalanabileceğini kaydetti.

Akıncı, belde ziyaretleri çerçevesinde dün Gönendere, Pınarlı ve Ulukışla köylerini ziyaret etti.

Mustafa Akıncı’nın basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, köy kahve ve kulüplerindeki vatandaşlarla sohbet ederek, neden aday olduğunu anlatan Akıncı, özellikle Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik görüşlerini anlattı.

Çözüm fırsatının doğal gazla yakalanabileceğine işaret eden Mustafa Akıncı, “Yola çıkmamın bir nedeni de Kıbrıs Türkü’nün bu fırsatı kaybetmemesi içindir” diye konuştu.

Akıncı, uzun vadeli düşünmek gerektiğine dikkat çekerek, çözüm fırsatının kaçırılması ve Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs’ın denizlerindeki doğal gaza tek başına sahip çıkmasına olanak tanınması halinde çözümün daha zor olacağını söyledi.

Her iki tarafın karşılıklı yararını gözetecek bir anlaşma sağlandığı takdirde bunu bozmanın zor olacağını belirten Akıncı, “Halk beni bu göreve layık görürse böyle bir çözüm için var gücümle çalışacağım” dedi.

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