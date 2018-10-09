Akıncı: “Çok Uzak Olmayan Bir Tarihte Anastasiadis’le Bir Araya Gelmeyi Arzu Ediyorum“

CUMHURBAŞKANI AKINCI’NIN HÜKÜMETLE GÖRÜŞMESİ TAMAMLANDI

AKINCI: ÇOK UZAK OLMAYAN BİR TARİHTE ANASTASİADİS’LE BİR ARAYA GELMEYİ ARZU EDİYORUM

ERHÜRMAN: “RUM TARAFI KANATLARI GÜÇLÜ MERKEZİ YANI ZAYIF BİR FEDERASYON MODELİNİ GÜNDEME GETİRDİ AMA BU UZUN SÜRE MÜZAKERE GEREKTİREN BİR ŞEY DEĞİL”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri’nin geçici olarak Kıbrıs’la ilgili görevlendirdiği Jane Holl Lute’un 15 Ekim’de sunacağı rapordan sonra çok uzak olmayan bir tarihte Rum lider Nikos Anastasiadis’le bir araya gelmeyi arzu ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu görüşmede hem Derinya ve Aplıç’ın açılış tarihini tespit edip duyuralım, hem de adanın geleceğini değerlendirelim. Bu bizim sorumluluğumuzdur” dedi.

Başbakan Tufan Erhürman ise Rum tarafının yeni bir gelişme olarak, kanatları güçlü merkezi yanı zayıf federasyon modelini gündeme getirdiğini, bunun uzun müzakere gerektiren bir şey olmadığını söyledi.

Erhürman, Kıbrıs Türk tarafının “sonuç odaklı, ucu bucağı belli bir müzakereye oturalım” tezini değiştirmeyeceğini vurguladı ve Rum tarafından yanıt beklediklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, New York temasları hakkında hükümetteki dört partinin lideriyle yaptığı görüşme saat 15.45 sıralarında tamamlandı.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Akıncı ve Başbakan Tufan Erhürman ayrı ayrı basına açıklama yaptı.

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