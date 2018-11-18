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Akıncı: “Çok güzel geçmişle geleceği buluşturan bir etkinlik”

Akıncı: “Çok güzel geçmişle geleceği buluşturan bir etkinlik”

18 Kasım 2018 Pazar 09:58
Akıncı: “Çok güzel geçmişle geleceği buluşturan bir etkinlik”

8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi bugün yapılıyor.

KKTC’nin kuruluşunun 35. Yılı nedeniyle düzenlenen resmi kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan ralliye KKTC’nin yanı sıra Türkiye ve Almanya’dan ekipler katıldı.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın himayesinde, Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ralli saat 10.00’da Dışişleri Bakanlığı binası önünde başladı.  Ralli sponsoru The Olive Tree Hotel’de sona erecek.

Devlet ve hükümet yetkililerinin de katılacağı yemeğin ardından rallide dereceye girenlere ödülleri verilecek.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın verdiği startla başlayan rallide 63 ekip mücadele ediyor.

BU yıl Almanya’dan 3 aracın da katıldığı 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin başlangıcına, eşiyle katılan Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yanısıra, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Dışişleri Bakanlığı personeli ve sporseverler katıldı.

AKINCI

8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’nin startını veren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çok güzel geçmişle geleceği buluşturan bir etkinlik” dedi.

Geçen yıl da rallinin startını birlikte verdiklerini ifade eden Akıncı, Klasik araba merakının hem farklı bir nostalji hem de spor olduğunu söyleyerek 35 Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen bu etkinliğe emek verenleri kutladı.

Akıncı, gelecek yıl daha da çok katılım olmasını dileyerek, “Ülke olarak haksız ambargolar altındayız gençlerimiz çeşitli dallarda yeteneklerini uluslararası arenada sergileme fırsatı bulamıyor ama bazı dallarda bu engellemeler aşılabiliyor bu da onlardan” dedi.

Son Güncelleme: 18.11.2018 13:01
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