Akıncı: “Çok ciddi, sıkıntılı günlerden geçiyoruz”

Cumhurbaşkanı Akıncı, dün akşam Çağlayan Parkı’nda düzenlenen 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışında ekonomiyle ilgili mesajlar verdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çok ciddi sıkıntılı günlerden geçildiğini, ekonomide alınan önlemlere ek olarak, bazı kapsamlı reformlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

Hükümetin, en yukarıdan başlayarak; Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakanlar ve milletvekillerinden başlayarak çeşitli kesintilerin yapılması kararının alındığını söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Herkes elini taşın altına bir şekilde koyacak. Ama sadece belli bir kesimin elini taşın altına koyması da olmayacak, olmamalı. Sadece, fakir, fukaranın ezileceği bir dönem yaşanmamalı. Bunu hiçbir zaman arzu etmeyiz, hükümet de bu anlayışta olmadığını ortaya koyuyor. Bunu takip etmek, el birliği ile çalışmak, dayanışma ruhu ile çalışmak hepimizin görevi, sorumluluğu olmalıdır diye düşünüyorum” dedi.

Geciktirilen reformlar olduğunu, kamu reformunun bunların başında geldiğini belirterek, verilere göre yüzde 60 dolayında olan kayıt dışı ekonominin ve kara para aklama risklerinin üzerine gidilmesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu gibi durumları halettiğimizde fedakarlıkların boyutu da fedakarlıkların süresi de kısalır” dedi.

Konuşmasında, dövizdeki yükselişle beraber ekonomide yaşanan sıkıntılara ve alınan ekonomik tedbirlere de değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Çok ciddi, sıkıntılı günlerden geçiyoruz, belki bu sıkıntılar daha da büyüyecek. Gece yatıyoruz, ertesi sabah kalktığımızda cebimizdeki para eriyor, enflasyon haliyle yükseliyor, döviz borcu olanlarımız elbette büyük sıkıntılar içinde. Hükümetimiz bu konuda bazı tedbirler aldı, açıkladı, belki bunlara daha da yenilerini ekleyecektir. Ancak, yine de bu tedbirlere rağmen sıkıntılı bir dönemden geçeceğimiz aşikardır.”

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ, RUM KESİMİ VE YUNANİSTAN HATIRLATMASI

Sıkıntılı dönemleri aramak için uzaklara bakmaya gerek olmadığını, Lefkoşa’nın bir kaç yıl öncesine, Güney Kıbrıs’a ve Yunanistan’a bakmak gerektiğini ifade ederek, Mehmet Harmancı’nın Lefkoşa Belediyesi’ni hangi noktada bulduğunu soran Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ondan önceki dönemlerde yapılan yanlışlar, Lefkoşa’yı bitirmiş noktadaydı. Ama, yapılan bilinçli ve planlı çalışmalarla, özverili çalışmalarla Lefkoşa bugün artık ayağa kalktı, Lefkoşa bugün yatırım yapabilecek bir hale geldi” dedi.

Yunanistan’da büyük bir ekonomik kriz yaşandığını, sistemin çöktüğünü, milyarlarca Euro borç alındığını, Yunanistan’ın yıllar sonra yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladığını ve yaklaşık 10 gün önce borç anlaşmasının bittiğinin ilan edildiğini anlatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Güney Kıbrıs’ta yaşanan ekonomik krizi ve krizden çıkmak için alınan ağır tedbirleri de anımsatarak, şöyle devam etti:

“Güney Kıbrıs yeni yeni ayakları üzerinde durmaya başlıyor. Hatırlayınız, bundan 4 sene önce kamu görevlilerinden yüzde 25’in üzerinde kesinti yapmak durumunda kaldılar.100 bin Euro’nun üzerindeki banka mevduatlarını, kendi deyimleri ile, traşlamak zorunda kaldılar. Orada da ciddi fedakarlıklar gündeme geldi.”

“GECİKTİRDİĞİMİZ REFORMLAR VAR”

Her kriz döneminin beraberinde fırsatları da getirdiğini, krizlerden ders alınmasının zorunlu olduğunu belirterek, alınan önlemlere ek olarak yapılması gereken başka hususlar olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılması gereken hususlarla ilgili şöyle konuştu:

“Geciktirdiğimiz reformlar vardır. Kamu reformu bunların başında gelir. Bunu biran önce yapmamız lazım. Alınmakta olan bu tedbirlere ek olarak bazı kapsamlı reformlara da ihtiyacımızı vardır. Kayıt dışı ekonominin üzerine gitmemiz lazım. Kara para aklama risklerinin üzerine gitmemiz lazım. Bu ülkede, yüzde 60 dolayında kayıt dışı ekonomi olduğu söyleniyor, veriler bize bunu söylüyor. Bunun üzerine gitmemiz lazım. Bu gibi durumları halettiğimizde fedakarlıkların boyutu da fedakarlıkların süresi de kısalır.”