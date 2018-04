AKINCI, ÇOCUKLAR İÇİN İSTİKRARLI BİR DÜNYA İSTEDİ

“ÇOCUKLAR ANCAK BÖYLE BİR DÜNYADA VE KIBRIS’TA GELİŞİMLERİNİ DAHA RAHAT TAMAMLAYABİLİR” Lefkoşa, 23 Nisan 18 (.): Cumhurbaşkanlığı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.

KKTC genelindeki 9 kamu ve özel eğitim merkezinde öğrenim gören “özel” çocuklar, öğretmenleri ve aileleri bu öğleden sonra üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, "Her Günü Bayram Gibi Bir Gelecek" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlandı.

Cumhurbaşkanlığı’nın avlusu balonlar, standlar ve müziklerle eğlence alanına çevrildi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da katıldı. Akıncı çifti çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Akıncı, konuklara hitaben yaptığı kısa konuşmada, çocukları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 23 Nisan’ı “Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği güzel bir gün” diye niteledi.

“DÜNYANIN TÜM YERLERİNDE BARIŞ VE HUZUR İSTİYORUZ”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Kıbrıs’ta da kutlandığını, Cumhurbaşkanlığı’nda her 23 Nisan’da benzer etkinlikler yapıldığını anımsatan Akıncı, “Burası sizin eviniz” dedi.

Çocukları sadece 23 Nisan’larda değil, her zaman Cumhurbaşkanlığı’na beklediklerini kaydeden Mustafa Akıncı, “Her geçen yıl daha iyiye, daha güzele gitmeyi diliyoruz. Gerek bölgemizde, gerek Kıbrıs’ta, gerekse dünyanın tüm yerlerinde barış ve huzur istiyoruz. İstikrarlı bir dünya istiyoruz. Çocukların ancak böylesi bir dünyada, böylesi bir Kıbrıs’ta gelişimlerini daha rahat tamamlayabileceğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

“DİLEMEK YETMİYOR, ÇALIŞMAK LAZIM”

Mustafa Kemal’in “Yurtta barış, dünyada barış” sözüne de atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Temenni ederim ki Büyük Önder Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke çerçevesinde armağan ettiği bu güzellikleri tüm dünya çocukları paylaşabilsin. Dilemek yetmiyor. Çalışmak, uğraşmak, didinmek lazım. Elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” dedi.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN ÇOCUK ŞARKILARI YÜKSELDİ



TED Kuzey Kıbrıs Koleji Çocuk Korosu ile LTB Çocuk Korosu da

Özel eğitim merkezlerinden öğrencilerin dans gösterisi de sunduğu etkinlikte “halka”, “hedefe top atma” gibi oyun standları ile “yüz boyama” ve “masal” gibi eğlence standları da kuruldu. Çocuklar resim çizip boyama da yaptı. Çocuklar, çizgi film karakterinden oluşan palyaçolarla dans edip eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı.Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası da etkinlikte sahne aldı. Orkestraya,eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan çocuk şarkıları yükseldi.DEVLETİN ZİRVESİNDEKİ EN KÜÇÜK KONUKLAR…Cumhurbaşkanlığı’na anı fotoğrafı da çektirildi. Fotoğraflar çocuklara hediye edildi.İkramların da yapıldığı etkinliğin en küçük konuğuysa ablası ve anne, babasıyla etkinliğe gelen 1 buçuk aylık Muhammet Said oldu.Mustafa Akıncı’nın kızı Zerrin Akıncı etkinliğe bebeğiyle katıldı. Zerrin Akıncı-Sercan Erozan çiftinin kızı 10 buçuk aylık Freya da diğer çocuklar gibi etkinliği ilgiyle takip etti.Çocuklar, gün anısına Cumhurbaşkanı Akıncı’ya el işinden oluşan bir tablo hediye etti.(RÇ/HÖ) FOTOĞRAFLIHaber: Rahme ÇiftçioğluFotoğraf: Erol Uysal