Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
174.643
DOLAR
4.0605
STERLİN
5.7230
EURO
4.9845
Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
LTB, 175 iş yeri denetledi
LTB, 175 İŞ YERİ DENETLEDİ
Yiğitler’de yangın
YİĞİTLER'DE YANGIN
Cankurtaran bulundurmadan plaj işletmek
CANKURTARAN BULUNDURMADAN PLAJ İŞLETMEK
banner256
Flaş Haber
Burnunu kırdı
Kapat

"AKINCI, ÇOCUKLAR İÇİN İSTİKRARLI BİR DÜNYA İSTEDİ"

 Cumhurbaşkanlığı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. KKTC genelindeki 9 kamu ve özel eğitim merkezinde öğrenim gören “özel” çocuklar, öğretmenleri ve aileleri bu öğleden sonra üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, "Her Günü Bayram Gibi Bir Gelecek" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlandı. 

"AKINCI, ÇOCUKLAR İÇİN İSTİKRARLI BİR DÜNYA İSTEDİ"

 Cumhurbaşkanlığı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. KKTC genelindeki 9 kamu ve özel eğitim merkezinde öğrenim gören “özel” çocuklar, öğretmenleri ve aileleri bu öğleden sonra üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, "Her Günü Bayram Gibi Bir Gelecek" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlandı. 

23 Nisan 2018 Pazartesi 14:32
"AKINCI, ÇOCUKLAR İÇİN İSTİKRARLI BİR DÜNYA İSTEDİ"
AKINCI, ÇOCUKLAR İÇİN İSTİKRARLI BİR DÜNYA İSTEDİ

“ÇOCUKLAR ANCAK BÖYLE BİR DÜNYADA VE KIBRIS’TA GELİŞİMLERİNİ DAHA RAHAT TAMAMLAYABİLİR”

Lefkoşa, 23 Nisan 18 (.): Cumhurbaşkanlığı’nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.
KKTC genelindeki 9 kamu ve özel eğitim merkezinde öğrenim gören “özel” çocuklar, öğretmenleri ve aileleri bu öğleden sonra üçüncüsü düzenlenen etkinlikte, "Her Günü Bayram Gibi Bir Gelecek" sloganıyla Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlandı. 

Cumhurbaşkanlığı’nın avlusu balonlar, standlar ve müziklerle eğlence alanına çevrildi.

Etkinliğe  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı da katıldı. Akıncı çifti çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. 
Akıncı, konuklara hitaben yaptığı kısa konuşmada, çocukları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, 23 Nisan’ı “Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği güzel bir gün” diye niteledi.
“DÜNYANIN TÜM YERLERİNDE BARIŞ VE HUZUR İSTİYORUZ”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Kıbrıs’ta da kutlandığını, Cumhurbaşkanlığı’nda her 23 Nisan’da benzer etkinlikler yapıldığını anımsatan Akıncı, “Burası sizin eviniz” dedi.
Çocukları sadece 23 Nisan’larda değil, her zaman Cumhurbaşkanlığı’na beklediklerini kaydeden Mustafa Akıncı, “Her geçen yıl daha iyiye, daha güzele gitmeyi diliyoruz. Gerek bölgemizde, gerek Kıbrıs’ta, gerekse dünyanın tüm yerlerinde barış ve huzur istiyoruz. İstikrarlı bir dünya istiyoruz. Çocukların ancak böylesi bir dünyada, böylesi bir Kıbrıs’ta gelişimlerini daha rahat tamamlayabileceğini biliyoruz” şeklinde konuştu.
“DİLEMEK YETMİYOR, ÇALIŞMAK LAZIM”
Mustafa Kemal’in “Yurtta barış, dünyada barış” sözüne de atıfta bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, “Temenni ederim ki Büyük Önder Atatürk’ün ortaya koyduğu ilke çerçevesinde armağan ettiği bu güzellikleri tüm dünya çocukları paylaşabilsin. Dilemek yetmiyor. Çalışmak, uğraşmak, didinmek lazım. Elimizden gelen her türlü gayreti göstereceğiz” dedi. 
CUMHURBAŞKANLIĞI’NDAN ÇOCUK ŞARKILARI YÜKSELDİ

banner223
Özel eğitim merkezlerinden öğrencilerin dans gösterisi de sunduğu etkinlikte “halka”, “hedefe top atma” gibi oyun standları ile “yüz boyama” ve “masal” gibi eğlence standları da kuruldu. Çocuklar resim çizip boyama da yaptı. Çocuklar, çizgi film karakterinden oluşan palyaçolarla dans edip eğlendi, çeşitli oyunlar oynadı.
Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası da etkinlikte sahne aldı. Orkestraya, TED Kuzey Kıbrıs Koleji Çocuk Korosu ile LTB Çocuk Korosu da eşlik etti. Cumhurbaşkanlığı’ndan çocuk şarkıları yükseldi. 
DEVLETİN ZİRVESİNDEKİ EN KÜÇÜK KONUKLAR…
Cumhurbaşkanlığı’na anı fotoğrafı da çektirildi. Fotoğraflar çocuklara hediye edildi.
İkramların da yapıldığı etkinliğin en küçük konuğuysa ablası ve anne, babasıyla etkinliğe gelen 1 buçuk aylık Muhammet Said oldu. 
Mustafa Akıncı’nın kızı Zerrin Akıncı etkinliğe bebeğiyle katıldı. Zerrin Akıncı-Sercan Erozan çiftinin kızı 10 buçuk aylık Freya da diğer çocuklar gibi etkinliği ilgiyle takip etti.
Çocuklar, gün anısına Cumhurbaşkanı Akıncı’ya el işinden oluşan bir tablo hediye etti. 
(RÇ/HÖ)  FOTOĞRAFLI
Haber: Rahme Çiftçioğlu
Fotoğraf: Erol Uysal 


Son Güncelleme: 23.04.2018 18:03
Anahtar Kelimeler:
KktcCumhurbaşkanıAkıncı23NisançocukBAYTAMI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Yarın Elektrik Kesintisi Yapılacak
Şoke oldu! Her ayağa kalktığında vücudunda bunlar oluyordu…
Şoke oldu! Her ayağa kalktığında vücudunda bunlar oluyordu…
23 Nisan çocuk bayramı 98'inci yıl dönümünü kutladı!
23 Nisan çocuk bayramı 98'inci yıl dönümünü kutladı!
"İskele’de 23 Nisan coşkusu"
"İskele’de 23 Nisan coşkusu"
Hava Durumu..
Hava Durumu..
Gözay: “Önce sorunlar çözülsün sonra yeni ‘T’ iznine ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür”
Gözay: “Önce sorunlar çözülsün sonra yeni ‘T’ iznine ihtiyaç var mı yok mu diye görüşülür”
23 Nisan Güzelyurt’ta coşkuyla kutlandı
23 Nisan Güzelyurt’ta coşkuyla kutlandı
Akpınar, Lefkoşalıları surlar içine sahip çıkmaya çağırdı
Akpınar, Lefkoşalıları surlar içine sahip çıkmaya çağırdı
Ataoğlu, geleceğin çocuklarının, gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diledi
Ataoğlu, geleceğin çocuklarının, gözleri gibi parlak ve ışıltılı olmasını diledi
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim