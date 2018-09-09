Akıncı: “Çocuklar Doğru Yolu Gösteriyor. Onlara Daha Fazla Kulak Verelim“

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ÇEVRE KONUSUNDA FARKINDALIK YARATILMASI HEDEFİYLE, “HAREKETE GEÇ” SLOGANIYLA DÜZENLENEN ART TERAPİ SERGİSİ VE KERMESİ’NE KATILDI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, “Harekete Geç” sloganıyla düzenlenen ve çocukların çevre ve toplumsal sorunlara farkındalığının artırılması hedefiyle gerçekleşen Art Terapi Sergisi ve Kermesi’ne katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre konuşmasına, etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek başlayan Cumhurbaşkanı, gerçekleşen uğraşın sonuçlarının da olumlu olacağı temennisinde bulundu. Çevre konusunda farkındalık yaratılmasının, uzun emekler ve belli bir birikim sonucu oluşabileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı, çevre konusunda yol alınmasının sabır gerektirdiğini anımsattı.

“ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ KONUSUNDA KAT EDECEĞİMİZ UZUN MESAFELER VARDIR”

Ülkede çevre koruma bilincinin yavaş yavaş geliştiğini belirten Cumhurbaşkanı, “Çevre koruma bilinci konusunda kat edeceğimiz uzun mesafeler vardır” diye konuştu. Harekete Geç sloganıyla düzenlenen etkinliğe katılan çocuklardan kendisine fiziki çevrenin kirletilmemesi konusunda birçok mektup geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisine gelen mektuplarda çevreyi kirletenlerin önce uyarılmasının, ardından cezalandırılmasının talep edildiğini kaydetti.

“ÇEVREYİ KİRLETEN, CEZASINI ÖDEYECEKTİR. BUNUN BAŞKA BİR YOLU YOKTUR”

Çevrenin korunmasında caydırıcılığın şart olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Çevreyi kirleten cezasını ödeyecektir. Bunun başka bir yolu yoktur” şeklinde konuştu ve çağdaş ülkelerde çevreyi kirletenlere yüksek rakamlarda cezalar kesildiğinin altını çizdi. Cumhurbaşkanı, “Çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz, daha güzel ve barış içerisinde yaşanacak bir ada ve dünya yaratmak; hepimizin ortak sorumluğu ve hedefi olmalıdır” diye konuştu. Doğru yolun çocuklar tarafından insanlara gösterildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukların ifade ettiklerine daha fazla kulak verilmesi gerektiğine işaret etti. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, konuşması sonrası Eşi Meral Akıncı ile birlikte çocuklar tarafından düzenlenen ve geliri KUŞKOR ve kaplumbağaların korunması konusunda faaliyetlerini sürdüren SPOT isimli organizasyona bırakılacak olan kermesi gezip, çocuklarla sohbet etti.

CUMHURBAŞKANI’NDAN MESAJ: “HAREKETE GEÇELİM. DAHA FAZLA GEÇ OLMADAN”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ayrıca, kendisi için ayrılan beyaz tahtaya şu mesajı yazdı: “Daha temiz, daha güzel, daha yeşil barış içinde bir ada ve dünya yaratmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuklarımıza daha çok kulak vererek işe başlayabiliriz. Harekete geçelim !!! Daha fazla geç olmadan…”

“ART TERAPİ KURSLARI İLE ÇOCUKLARIN KENDİLERİNİ ÖZGÜRCE İFADE ETME BECERİLERİ GELİŞİYOR”

Çocuklarla beraber olmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, art terapinin, hayatımızdaki günlük sorunların çözülebilmesi için önemli bir terapi çeşidi olduğunu kaydetti. Psikologların her bireyin bir psikoterapi sürecinden geçmesinin şart olduğunu öngördüğünü konuşmasında anımsatan Meral Akıncı, art terapi kursları ile çocukların kendi kendilerini ifade etme becerilerinin geliştiğini ve çocukların hassasiyetlerini cesurca ortaya koyduğuna dikkat çekti. Art terapi ile çocukların özgüvenlerinin ve öz saygınlıklarının da geliştiğini belirten Meral Akıncı, çocukların art terapi sayesinde günlük sorunlarla baş edebilme yetileri kazandıklarını ve çevresindeki sorunlarına farklı bakış açıları ile yaklaşma kabiliyeti elde ettiklerini dile getirdi.

“SERGİDE BÜYÜKLERE ARTIK GÖR, DUY VE KONUŞ MESAJI VERLİYOR”

Çocukların art terapide kazandıkları beceriler sayesinde, “Harekete Geç” sloganıyla çevre ve toplumsal sorunlara farklı teknikler kullanarak özgürce dikkat çektiğini belirten Meral Akıncı, çocukların cesur bir şekilde kendilerini ifade edebilmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çocukların sergide büyüklere artık gör, duy ve konuş mesajı verdiklerini kaydeden Meral Akıncı, art terapinin çocukların duygusal hayatlarının gelişimindeki öneminden de bahsetti.

“SANATIN, İNSANLARIN DUYGUSAL GELİŞİMİ VE EĞİTİMİNDEKİ ROLÜ BÜYÜK”

Konuşmasının devamında, sanatın insanların duygusal gelişimi ve eğitimi sürecindeki rolünden da bahseden Meral Akıncı, sanat terapisini toplumla kazandıranlara ve çocuklarını sanatla buluşturan ailelere teşekkürlerini iletti. Bireyin sol beynini kullanarak 20. yüzyıla kadar büyük başarılar sağladığını, 21. yüzyıl ile birlikte insanlık ve duygusal hayattaki zenginlik için insanların sağ beynini daha çok kullanması gerektiğinin altını çizdi.

