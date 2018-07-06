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Akıncı: “Cevreyi korumayı kültür haline getirmezsek bu topraklarda turizmi unutun”

Akıncı: “Cevreyi korumayı kültür haline getirmezsek bu topraklarda turizmi unutun”

06 Temmuz 2018 Cuma 11:04
Akıncı: “Cevreyi korumayı kültür haline getirmezsek bu topraklarda turizmi unutun”

“KUZEY KIBRIS TURİZM STRATEJİSİ 2024 ÇALIŞTAYI” BAŞLADI
 

BAŞBAKAN ERHÜRMAN: “TURİZM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN SADECE YÜZDE 20’Sİ KKTC VATANDAŞIYKEN GENÇ İŞSİZLİK ORANI YÜZDE 19”
 

BAKAN ATAOĞLU: “YATAK SAYIMIZ 25 BİNLERDE, TURİST SAYIMIZ 1 MİLYON 114’BİNLERDE, TURİZM GELİRİMİZ İSE 796 MİLYON DOLARA ULAŞMIŞ DURUMDA”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çevrenin turizm açısından önemine işaret ederek “Çevreyi korumayı kültür haline getirmezsek bu topraklarda turizmi unutun” dedi.
“Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” bugün Oscar Hotel’de başladı. Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu yanında, bazı milletvekilleri ve belediye başkanları, ilgili bakanlıklardan bürokratlar ve sektör temsilcileri katıldı. 
Başbakan Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada turizm sektöründe çalışanların sadece yüzde 20’si KKTC vatandaşıyken genç işsizlik oranının yüzde 19 olduğuna işaret ederek bunun önemli bir sorun olduğunu anlattı. 
Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise konuşmasında turizm sektörüne dair bazı verileri paylaşarak “Yatak sayımız 25 binlerde, turist sayımız 1 milyon 114’binlerde, turizm gelirimiz ise 796 milyon dolara ulaşmış durumda” ifadelerini kullandı.
 


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Son Güncelleme: 06.07.2018 14:33
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