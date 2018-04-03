CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI: “ÇEVREYİ KORUMAK İÇİN EĞİTİM VE CAYDIRICILIK ŞART”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğal hayatla çevrenin korunması için çevre örgütlerinin birlikte hareket etmelerinin önemini vurguladı ve “çevreyi korumak için eğitim ve caydırıcılık şart” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, aynı hedef için farklı çatılar altında çalışma yürütmekte olan çevre örgütlerinin ilgili bakanlık, belediyeler ve diğer devlet kurumları ile ortak çalışma yapmalarının önemli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanlığı’nın Temiz Düşün Çevre Koruma Projesi çerçevesinde bu yönde çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, Kuzey Kıbrıs Kuşları ve Doğayı Koruma Derneği (KUŞ-KOR) Yönetim Kurulu Başkanı Damla Beton ve dernek yöneticilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çevreyi korumak için sadece eğitimin yeterli olmadığını, denetim ve ceza mekanizmasının da birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

Akıncı, doğal hayatla çevreyi korumak için yürürlükteki yasaların tam olarak uygulanması ve eksikliklerinin de giderilmesi yönünde gerekenin yapılmasının önemini vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, cezalandırmanın çok arzu edilen bir yöntem olmamakla birlikte, çevrenin tahribinin engellenmesi için caydırıcılığın da şart olduğunu ifade etti.

Dernek yöneticileri de, görüşmede, çevre suçlarının önlenmesi konusunda karşılaşılan zorlukları dile getirerek, Cumhurbaşkanı’na konuyla ilgili bilgi aktardı ve yürütmekte oldukları çalışmalara destek istedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, KUŞ-KOR yöneticilerine çalışmalarıyla ilgili teşekkür ederek, çevrenin korunması konusundaki çabalarına desteğini ifade etti.