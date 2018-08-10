Akıncı: “Çevrenin kirletilmemesi ve korunması yaşam biçimi haline getirilmeli...“

CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI, 4. DENİZ FESTİVALİ’NİN AÇILIŞ ETKİNLİĞİNE KATILDI

“ÇEVRENİN KİRLETİLMEMESİ VE KORUNMASI YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRİLMELİ”

“BELEDİYELERİN BEKLEYEN YASASI İLE İLGİLİ İLK FIRSATTA GEREĞİNİN YAPILMASI ŞART “

Lefkoşa, 10 Ağustos 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Alsancak Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Deniz Festivali’nin açılış etkinliğine katıldı.

Çevrenin kirletilmemesinin ve korunmasının bir yaşam biçimi haline getirilmesinin önemine dikkat çeken Akıncı, çevre temizliğinde caydırıcılığın esas olduğunu belirtti.

Meclis’in yeni dönemde ilk ele alacağı yasalardan birinin Belediyeler Yasası olacağını tahmin ettiğini belirten Akıncı, Belediyeler Yasası’nın caydırıcılık konusunda gerekli düzenlemeleri içereceğini düşündüğünü ve konuyla ilgili gereken desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

“SIKINTILI GÜNLERİN AŞILMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 4. Deniz Festivali’nin açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkede sıkıntılı günlerden geçildiğini ve bunun saklanmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sıkıntılı günlerin aşılması için var gücümüzle mücadele edeceğiz, uğraşacağız” dedi.

Sıkıntıların üstesinden gelinmesi için uğraş verilirken karamsarlığa kapılmaması gerektiğini ifade eden Akıncı, ülkede güzel şeyler de olduğuna dikkat çekti.

“ALSANCAK’TA YAŞANANLAR; ÜLKEDE GÜZEL ŞEYLERİN DE GERÇEKLEŞTİĞİNİN GÖSTERGESİ”

Ülkede yaşanan güzelliklere örnek olarak Alsancak Belediyesi’nin icraatlarını gösteren Cumhurbaşkanı Akıncı, Alsancak beldesinde yaşanan güzelliklerde Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in çalışkanlığı, özgüveninin yanı sıra; merkezi yönetim, sivil toplum örgütleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, azalar ve bölge insanı ile yapılan işbirliğinin de önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in paydaşları ile ele ele vererek Alsancak’ta yaşanan güzellikleri daha da ileriye götüreceğine inanç belirtti.

“KIBRIS DENİNCE AKLA SADECE CASİNOLAR GELMEMELİ”

“Kıbrıs denince akıllara sadece casinolar gelmemeli. Casinolar hayatımızın bir gerçeği ama hayatımızın başka saklı gerçekleri daha var. Bu güzellikleri öne çıkarıp daha iyiye, daha güzele gitmemiz mümkündür. Buradaki turizmimiz sadece casino turizmi olarak anılmamalı ve öyle anlaşılmamalıdır” şeklinde konuşmasını sürdüren Akıncı, ülke tarihinin, kültürünün, Akdeniz mutfağının, sahillerinin önemine dikkat çekerek, bu değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.

“YEREL YÖNETİMLERE VE YÖNETİCİLERE KARŞI ÖZEL BİR HASSASİYET VE SEMPATİM VAR”

Kendisinin de 14 yıl Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı yapmasından dolayı yerel yönetim ve yerel yöneticilere karşı özel bir hassasiyet ve sempatisi olduğunu söyleyen Akıncı, bu nedenle yerel yönetimlerin sorunlarına karşı daha duyarlı olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimlerin halka iç içe olup halka hizmet etmek demek olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Belediyelerin bekleyen yasası ile ilgili ilk fırsatta gereğinin yapılması şart. Meclisin yeni dönemi başlayınca ilk ele alınacak yasalardan birinin belediyelerin bekleyen yasası olduğunu tahmin ediyorum” dedi.

“EVİMİZİN İÇİNİ VE BAHÇESİNİ NASIL İTİNAYLA TEMİZLEYİP KORUYORSAK; KAMU ALANLARINI DA BU ŞEKİLDE KORUMAMIZ LAZIM”

Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Temiz Düşün projesinin yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde sürdürüldüğünü belirten Akıncı, konuşmasında, çevre temizliğinin bir yaşam biçimi haline getirilmesinin önemine vurgu yaptı.

“Biz kirletelim belediye arkadan temizlesin” şeklinde bir düşünce yapısının doğru olmadığını, yurttaşın çevreyi kirletmemesi gerektiğini idrak etmesinin doğru yaklaşım olacağının altını çizen Akıncı “Evimizin içini ve bahçesini nasıl itina ile temizleyip koruyorsak; kamu alanlarını da bu şekilde korumamız lazım” diye konuştu.

Temiz bir çevrenin turizm için son derece önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, çevre kirliliğiyle ilgili ülkeye gelen turistlerin rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.

Belediyelerin çevreyi kirletenlere uygulayacağı ceza miktarının sadece 8 TL olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini belirten Akıncı, çevre temizliğinde caydırıcılığın esas olduğunu, bu nedenle Belediyeler Yasası’nın caydırıcılık konusunda gerekli düzenlemeleri içereceğini düşündüğünü ve konuyla ilgili gereken desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı.

