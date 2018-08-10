banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96799
ALTIN
230.671
DOLAR
5.9041
STERLİN
7.5746
EURO
6.7738
Bakanlar Kurulu toplanıyor
BAKANLAR KURULU TOPLANIYOR
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları
5 ÜRÜNDE LİMİT ÜSTÜ KALINTI
Koruçam’da yangın
KORUÇAM’DA YANGIN 
Lefkoşa'da uyuşturucu
LEFKOŞA’DA UYUŞTURUCU
banner282
Flaş Haber
Lefkoşa'da uyuşturucu
Kapat

Akıncı: “Çevrenin kirletilmemesi ve korunması yaşam biçimi haline getirilmeli...“

Akıncı: “Çevrenin kirletilmemesi ve korunması yaşam biçimi haline getirilmeli...“

10 Ağustos 2018 Cuma 09:18
Akıncı: “Çevrenin kirletilmemesi ve korunması yaşam biçimi haline getirilmeli...“
CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI, 4. DENİZ FESTİVALİ’NİN AÇILIŞ ETKİNLİĞİNE KATILDI

“ÇEVRENİN KİRLETİLMEMESİ VE KORUNMASI YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GETİRİLMELİ”

“BELEDİYELERİN BEKLEYEN YASASI İLE İLGİLİ İLK FIRSATTA GEREĞİNİN YAPILMASI ŞART
Lefkoşa, 10 Ağustos 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Alsancak Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Deniz Festivali’nin açılış etkinliğine katıldı. 
Çevrenin kirletilmemesinin ve korunmasının bir yaşam biçimi haline getirilmesinin önemine dikkat çeken Akıncı, çevre temizliğinde caydırıcılığın esas olduğunu belirtti. 
Meclis’in yeni dönemde ilk ele alacağı yasalardan birinin Belediyeler Yasası olacağını tahmin ettiğini belirten Akıncı, Belediyeler Yasası’nın caydırıcılık konusunda gerekli düzenlemeleri içereceğini düşündüğünü ve konuyla ilgili gereken desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. 
“SIKINTILI GÜNLERİN AŞILMASI İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE MÜCADELE EDECEĞİZ”
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 4. Deniz Festivali’nin açılış etkinliğinde yaptığı konuşmada, ülkede sıkıntılı günlerden geçildiğini ve bunun saklanmaması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Sıkıntılı günlerin aşılması için var gücümüzle mücadele edeceğiz, uğraşacağız” dedi. 
Sıkıntıların üstesinden gelinmesi için uğraş verilirken karamsarlığa kapılmaması gerektiğini ifade eden Akıncı, ülkede güzel şeyler de olduğuna dikkat çekti.
 “ALSANCAK’TA YAŞANANLAR; ÜLKEDE GÜZEL ŞEYLERİN DE GERÇEKLEŞTİĞİNİN GÖSTERGESİ”
Ülkede yaşanan güzelliklere örnek olarak Alsancak Belediyesi’nin icraatlarını gösteren Cumhurbaşkanı Akıncı, Alsancak beldesinde yaşanan güzelliklerde Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in çalışkanlığı, özgüveninin yanı sıra; merkezi yönetim, sivil toplum örgütleri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, azalar ve bölge insanı ile yapılan işbirliğinin de önemli olduğunu dile getirdi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in paydaşları ile ele ele vererek Alsancak’ta yaşanan güzellikleri daha da ileriye götüreceğine inanç belirtti.
 “KIBRIS DENİNCE AKLA SADECE CASİNOLAR GELMEMELİ”
“Kıbrıs denince akıllara sadece casinolar gelmemeli. Casinolar hayatımızın bir gerçeği ama hayatımızın başka saklı gerçekleri daha var. Bu güzellikleri öne çıkarıp daha iyiye, daha güzele gitmemiz mümkündür. Buradaki turizmimiz sadece casino turizmi olarak anılmamalı ve öyle anlaşılmamalıdır” şeklinde konuşmasını sürdüren Akıncı,  ülke tarihinin, kültürünün, Akdeniz mutfağının, sahillerinin önemine dikkat çekerek, bu değerlerin korunup gelecek nesillere aktarılması gerektiğini kaydetti.
“YEREL YÖNETİMLERE VE YÖNETİCİLERE KARŞI ÖZEL BİR HASSASİYET VE SEMPATİM VAR”
Kendisinin de 14 yıl Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı yapmasından dolayı yerel yönetim ve yerel yöneticilere karşı özel bir hassasiyet ve sempatisi olduğunu söyleyen Akıncı, bu nedenle yerel yönetimlerin sorunlarına karşı daha duyarlı olduğunu ifade etti. 
Yerel yönetimlerin halka iç içe olup halka hizmet etmek demek olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, “Belediyelerin bekleyen yasası ile ilgili ilk fırsatta gereğinin yapılması şart. Meclisin yeni dönemi başlayınca ilk ele alınacak yasalardan birinin belediyelerin bekleyen yasası olduğunu tahmin ediyorum” dedi.
 “EVİMİZİN İÇİNİ VE BAHÇESİNİ NASIL İTİNAYLA TEMİZLEYİP KORUYORSAK; KAMU ALANLARINI DA BU ŞEKİLDE KORUMAMIZ LAZIM”
Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Temiz Düşün projesinin yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde sürdürüldüğünü belirten Akıncı, konuşmasında, çevre temizliğinin bir yaşam biçimi haline getirilmesinin önemine vurgu yaptı.
“Biz kirletelim belediye arkadan temizlesin” şeklinde bir düşünce yapısının doğru olmadığını, yurttaşın çevreyi kirletmemesi gerektiğini idrak etmesinin doğru yaklaşım olacağının altını çizen Akıncı “Evimizin içini ve bahçesini nasıl itina ile temizleyip koruyorsak; kamu alanlarını da bu şekilde korumamız lazım” diye konuştu.
Temiz bir çevrenin turizm için son derece önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, çevre kirliliğiyle ilgili ülkeye gelen turistlerin rahatsızlık duyduğunu dile getirdi.
Belediyelerin çevreyi kirletenlere uygulayacağı ceza miktarının sadece 8 TL olduğunu, bunun kabul edilemeyeceğini belirten Akıncı, çevre temizliğinde caydırıcılığın esas olduğunu, bu nedenle Belediyeler Yasası’nın caydırıcılık konusunda gerekli düzenlemeleri içereceğini düşündüğünü ve konuyla ilgili gereken desteği vermeye hazır olduğunu vurguladı. 
 

banner288
Son Güncelleme: 10.08.2018 13:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti Yarın...
Lefke Şenlikleri Ralli Sprinti Yarın...
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Bakanlar Kurulu toplanıyor
Kamu-sen’den Hükümete Eleştiri
Kamu-sen’den Hükümete Eleştiri
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Tenis Akademisi’ni Kabul Etti
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Girne Tenis Akademisi’ni Kabul Etti
Pegasus Havayolları, Kktc-diyarbakır Seferlerine Başlıyor
Pegasus Havayolları, Kktc-diyarbakır Seferlerine Başlıyor
Gaü, Döviz Kurundaki Artışa Karşı Önlem Aldığını Açıkladı
Gaü, Döviz Kurundaki Artışa Karşı Önlem Aldığını Açıkladı
Belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı projesi anlatıldı
Belediye ve köylerin altyapı yatırımlarına katkı projesi anlatıldı
Erenköy Direnişi Milli Bilinç ve Şehitleri Anma İzci Kampı, 4’üncü kez yapıldı
Erenköy Direnişi Milli Bilinç ve Şehitleri Anma İzci Kampı, 4’üncü kez yapıldı
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları
Tarım Dairesi gıda analiz sonuçları
Paşaköy Ve Gaziköy’deki Kiliselerin Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Eylülde Başlanıyor
Paşaköy Ve Gaziköy’deki Kiliselerin Bakım Ve Onarım Çalışmalarına Eylülde Başlanıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim