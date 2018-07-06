Akıncı: “Çevre Duyarlılığı Bir Kültür ve Yaşam Biçimi Haline Gelmeli”

“KUZEY KIBRIS TURİZM STRATEJİSİ 2024 ÇALIŞTAYI(4-SON)

CUMHURBAŞKANI AKINCI: “ÇEVRE DUYARLILIĞI BİR KÜLTÜR VE YAŞAM BİÇİMİ HALİNE GELMELİ”

“KKTC’Yİ PIRIL PIRIL YAPABİLİRİZ”

“İŞ CEZAYA GELDİ Mİ YAN ÇİZİYORUZ”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çevre duyarlılığının bir kültür ve yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini ifade ederek, “Çevre duyarlılığını, çevre temizliğini ve çevreyi korumayı bir kültür haline getirmezsek bu topraklarda turizmi unutun. Ana konu bence bu olmalıdır ve bunu bir yaşam biçimi haline dönüştürmemiz lazım” dedi.

“Kuzey Kıbrıs Turizm Stratejisi 2024 Çalıştayı” bugün Oscar Hotel’de başladı.

“EN ÖNEMLİ İKİ ALANIN PLANLAMADAN GEÇMESİNİ ÖNEMSİYORUM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, açılışta yaptığı konuşmada, eğitim konusunda düzenlenen stratejik planlama çalıştayının da devam ettiğine işaret ederek, “Ülkemizin en önemli iki alanı bir planlama sürecinden geçiyor. Bunu önemiyorum, çok değerli bir çalışma” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 19 yıl önce, yaklaşık 2.5 yıl kadar Başbakan Yardımcılığı ve Turizm Bakanlığı görevi yaptığını, turizmde temel sorunlara biraz vakıf olduğunu anlatarak, aradan geçen 19 yıl sonra da aynı ana konular ve temel meselelerle karşı karşıya olduklarını söyledi.

“Bizim ülkemizde artık ürünümüzün ne olup olmadığı, markamızın ne olup olmadığını arayıp tartışamaya gerek var mı?” diye soran Cumhurbaşkanı Akıncı, güzelliklerin bilindiğini belirtti.

Akıncı, “Tarihimiz, kalelerimiz, tarihsel çevremiz, çok güzel bir Akdeniz mutfağımız, zaman içinde gelişmekte olan bir kongre turizmimiz; buna alt yapı oluşturan otellerimiz, salonlarımız var artık” dedi.

Sağlık turizminin ve özel ilgi turizminin geliştirilebileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Konu sadece, casinolarda kumar oynamak için gelen, onlara dayalı bir turizm anlayışı yerine, kendi özel alanlarımıza ilgiyi artıracak ve geleni bir daha bu topraklara cezbedecek turizm anlayışlarını geliştirmemiz lazım” diye konuştu.

“KKTC’Yİ PIRIL PIRIL YAPABİLİRİZ”

Rusya’da devam eden Dünya Futbol Şampiyonası’nda Japon taraftarların oturdukları tribünleri temizleyip ülkelerine döndüğünü anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, şöyle devam etti:

“Japonlar niye böyle davranıyor; kültür. İnsanlar bunu bir yaşam biçimi haline getirmiş. Biz de bu küçük adada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni pırıl pırıl yapabiliriz. Sevgili Vamık Volkan hocamın da söylediği bir sözü alıntılamak isterim; ‘Bu, bırakınız turizmi şuyu bunu, öz saygımızla ilgili’, kendi kendimize saygıyla alakalı bir şeydir. Bunun için yapmamız gerekenlerin bir kısmını yapıyoruz, eğitim, çevre dersleri koyuyoruz...”

“İŞ CEZAYA GELDİ Mİ YAN ÇİZİYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı’nın, ilgili bakanlık ve yerel yönetimlerle iş birliğinde “Temiz Düşün” projesini yürüttüğünü kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, denetimin son derece önemli olduğunu, ancak denetimin tam yapılamadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ödüllendirme, teşviklendirme zaman zaman yaptığımız bir şeydi, iş cezaya geldi mi o konuda yan çiziyoruz. Belediyelere verdiğimiz yetki zaten en başta gülünç düzeydedir, hiçbir caydırıcılığı yoktur. Kısmen bazı sınırlı caydırıcı olabilecek cezalar vardır. Bunları söylerken illa ki ceza demiyorum, ama caydırıcılık son derece önemlidir. Bunu yapmazsak bu ülkeyi temiz ve düzenli tutamayız” dedi.

“KKTC’NİN HER PARÇA TOPRAĞI FİZİKİ ANLAMDA PLANLANAMLIDIR”

Cumhurbaşkanı Akıncı, çevrenin sadece çöp ve çevre temizliği demek olmadığına işaret ederek, turistlerin ülkeye 10 katlı beton örme binaları görmek için gelmeyeceğini, fiziki planlama anlamında da yapılması gerekenler olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her parça toprağı mutlaka fiziki anlamda da planlanmalıdır. Bu işler sadece emirnamelerle olmaz. Bu da çevre korumanın ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli unsurlarından biridir diye düşünüyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yapılacak çalışmanın yol gösterici olmasını dileyerek, “Yapacağınız çalışmalar rafta kalmasın, bunu yaşama geçirecek yolları el birliği ile bulalım, uygulayalım” dedi.





