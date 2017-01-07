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07 Ocak 2017 Cumartesi 12:20

AKINCI CENEVRE’YE YARIN GİDECEK

AKINCI CENEVRE'YE YARIN GİDECEK
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Zirvesi ve Beşli Kıbrıs Konferansı’nın yapılacağı Cenevre’ye yarın gidecek. Akıncı Cenevre’ye gitmek üzere yarın saat 13:00’te KKTC’den ayrılacak.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 25 kişilik Cenevre heyetinde, Müzakereci Özdil Nami, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Diplomasi ve Avrupa Birliği Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak, Müzakere Heyeti Üyesi ve Dış İlişkiler Uzmanı İpek Genç, Müzakere Heyeti Üyeleri Aslı Erkmen, Sertaç Güven, Güvenlik Danışmanı Halil Sadrazam, Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Danışmanı Ömer Gökçekuş, Mülkiyet Komitesi Üyesi Layık Mesutoğlu, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ, 1. Derece Kadastro Sorumlusu Ahmet Alemdar, Harita Mühendisi Aslı Oral ve teknik uzmanlar yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı'ya eşi Meral Akıncı da eşlik edecek.


 
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