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Akıncı, Çavuşoğlu ve meclis’te temsil edilen partilerin temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi

Akıncı, Çavuşoğlu ve meclis’te temsil edilen partilerin temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi

24 Temmuz 2018 Salı 07:27
Akıncı, Çavuşoğlu ve meclis’te temsil edilen partilerin temsilcileriyle toplantıda bir araya geldi

TC DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU KKTC’DE… 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı’ndaki toplantıda bir araya geldi.
Toplantıya, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, DP adına Kudret Akay, TDP adına milletvekili Hüseyin Angolemli, YDP Genel Başkanı Arıklı katılıyor.
Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.00’da başlayan toplantıda, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ile Cumhurbaşkanlığı ve TC Dışişleri Bakanlığı bürokratları da toplantıda yer alıyor.
Cumhurbaşkanı Akıncı ve TC Dışişleri Çavuşoğlu, toplantının ardından saat 11.00’de ortak basın açıklaması yapacak.
Türkiye’de 24 Haziran’daki seçimin ardından geçilen cumhurbaşkanı hükümet sisteminin ilk hükümetinde yeniden Dışişleri Bakanlığı görevine getirilen Mevlüt Çavuşoğlu, ilk yurt dışı ziyareti için dün akşam KKTC’ye gelmişti.
Çavuşoğlu dün akşam Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edilmiş ve ardından çalışma yemeğine geçilmişti.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmesi ve çalışma toplantısından sonra Twitter hesabında fotoğraflı olarak “Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeyiz. Bu bağlamda ilk görüşmemizi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile gerçekleştirdik” ve “Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmemizde adil, sürdürülebilir ve Kıbrıs Türk halkının geleceğini ve güvenliğini güvence altına alacak gerçekçi bir çözümün tesisi için görüşlerimizi paylaştık” ifadelerini yayımladı.
 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 10:39
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