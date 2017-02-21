Akıncı-Çavuşoğlu Görüşmesi Başladı

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan görüşmede TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, Kıbrıslı Türk Müzakereci Özdil Nami ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Dairesi Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin de hazır bulundu.

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