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Akıncı: “Çağdaşlık düzeyini gösteren unsurlardan bir tanesi de felaketlere hazır olma oranıdır”

Sivil Savunma Teşkilatı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) işbirliğinde düzenlenen “IUSARGames2018” Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları ödül ve kapanış töreni dün gece Acapulco Otel’de gerçekleştirildi.

Akıncı: “Çağdaşlık düzeyini gösteren unsurlardan bir tanesi de felaketlere hazır olma oranıdır”

Sivil Savunma Teşkilatı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) işbirliğinde düzenlenen “IUSARGames2018” Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları ödül ve kapanış töreni dün gece Acapulco Otel’de gerçekleştirildi.

01 Mayıs 2018 Salı 06:29
Akıncı: “Çağdaşlık düzeyini gösteren unsurlardan bir tanesi de felaketlere hazır olma oranıdır”

IUSARC ARAMA KURTARMA OYUNLARI 2018 ÖDÜL VE KAPANIŞ TÖRENİ YAPILDI 

ÇELEBİ: “TOPLUMUN SORUMLU BİRER BİREYLERİ OLDUĞUNU KANITLADILAR”

ADALIER: “MİSYONLARI ÜNİVERSİTE GENÇLERİNİ ARAMA KURTARMA KONULARINDA BECERİ VE DENEYİM YÖNÜNDEN DONATMAK, AFET BİLİNCİNİ GELİŞTİRMEK”

Sivil Savunma Teşkilatı ile Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) işbirliğinde düzenlenen “IUSARGames2018” Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları ödül ve kapanış töreni dün gece Acapulco Otel’de gerçekleştirildi.

Kapanış ve ödül törenine Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan ve İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da katıldı.

Uluslararası boyutta düzenlenen tek arama kurtarma oyunu olan IUSARGames’e bu yıl 
7’si yurt dışından olmak üzere 19 üniversiteden ekip katıldı.

IUSARGames2018 Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları’nda yapılan derecelendirmede birinci Girne Amerikan Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi, ikinci Endonezya İslam Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi, üçüncü Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Arama Kurtarma Ekibi geldi. Ekiplere kupa ve madalya takdim edildi. 

Gecede, eski Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Mehmet Levent Akyıldız’a ve üniversitelerin arama kurtarma ekiplerine eğitim veren Sivil Savunma Teşkilatı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekibine anı plaketi verildi

AKINCI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı törende yaptığı konuşmada, organizasyondan dolayı Sivil Savunma Teşkilatı ve eğitimlerinin yanında hayat kurtarma gibi böylesi bir çaba için zaman ayıran öğrencileri takdir etti.

Kıbrıs’ın da bir deprem kuşağında olduğunu hatırlatan ve her 50 yılda bir adanın tarihinde ciddi depremler yaşandığını kaydeden Akıncı, üniversiteler de dahil olmak üzere ülkenin depremlere hazırlıklı olmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.

Toplumların “çağdaşlık düzeyini gösteren unsurlardan bir tanesinin de felaketlere hazır olma oranı” olduğunu kaydeden Akıncı, bu alanda Sivil Savunma Teşkilatı’nın çalışmalarının toplumun geleceğe daha güvenli bakmasını getirdiğini kaydetti.

KKTC’nin bu alanda daha iyi noktalara geleceğine inandığını belirten Akıncı, oyunların ülke tanıtımı için da önem taşıdığını ifade etti.

ÇELEBİ

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Erdoğan Çelebi, temelleri 2012’de atılan Konseyin bugün 22 ülkeden toplam 52 üyesi olan, adını afet ve acil durum yönetiminde duyuran bir kurum haline geldiğini söyledi.

Konsey altında geçen yıl bir sempozyum, iki çalıştay gerçekleştirildiğini, 15 bilimsel makale yayımlandığını, yurt dışında 4 faaliyette bildiriler sunarak Kurumun görünürlüğünü arttırdığını belirten Çelebi, bunun Kıbrıs Türkü’nün başarısı, mimarlarının ülkenin lokomotif sektörlerinden yüksek öğrenimdeki üniversiteler ve Sivil Savunma Teşkilatı olduğunu söyledi.

Arama kurtarma oyunlarının bir dünya markası ve arama kurtarma olimpiyatları olma yolunda ilerlediğini kaydeden Çelebi, Sivil Savunma Teşkilatı’nın Oyunlarda 250 kişilik çadır kentin hazırlanması yanında sunduğu pek çok hizmetle imkan ve kabiliyetlerini deneme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Arama kurtarma faaliyetlerinde yer alan öğrencilerin, “toplumun sorumlu birer bireyleri olduğunu kanıtladığını” kaydeden Çelebi, öğrencileri gösterdikleri fedakârlık, umutsuzluğa kapılmama yönünde gösterilen karakter ve ortak çözüm bulma yönünde gösterdikleri uzlaşı kabiliyetinden dolayı tebrik etti.

Çelebi, oyunların gerçekleşmesinde katkı koyan tüm kesimlere teşekkür etti.

AKYILDIZ

Eski Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Mehmet Levent Akyıldız, arama kurtarma oyunlarının her yıl büyüdüğünü görmenin güven verici olduğunu belirtti. 

Akyıldız, arama kurtarma faaliyetlerini “eşi benzeri olmayan bir iyilik hareketi” olarak nitelendirdi.

ADALIER

IUSARC Başkanı Doç. Dr. Ahmet Adalıer,  Konsey olarak “misyonlarının üniversite gençlerini arama kurtarma konularında beceri ve deneyim yönünden donatmak, afet bilincini geliştirmek”, bilimsel araştırmalar yapmak, çalıştay ve konferanslar düzenlemek olduğunu kaydetti.

Afetler konusunda lider bir sivil toplum örgütü olma yolunda ilerlediklerini kaydeden Adalıer, bugün Konsey üyelerinin 22 ülkeden 52 üyeye ulaştığını ve Konseyin uluslararası arenada akreditasyonlarını arttırma yönünde çalışma yürüttüklerini söyledi.

Arama Kurtarma Oyunlarının 2018’de 19 ekibin katılımıyla uluslararası boyutta 5 etapta geçekleştirildiğini ifade eden Adalıer, öğrencilere akademik çalışmaları yanında arama kurtarma alanında gösterdikleri özveriden dolayı tebrik etti. Adalıer, oyunlara katkı koyan kesimlere teşekkür etti.

GENEL KURUL TOPLANTISI

Bu arada, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi  7’inci genel kurulu dün gerçekleştirildi. Genel Kurulda 8 yeni üniversitenin; Biruni Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi, Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ve Girne Üniversitesi’nin üyelik başvurusu onaylandı. Akademik çalışma yapma amacıyla IUSARC Bilim Kurulu oluşturma kararı alındı. Konseyin yurt dışı üyelerinin toplantıya video konferans sistemiyle katılımı sağlandı.

 

Son Güncelleme: 01.05.2018 09:33
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