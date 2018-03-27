Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117001
ALTIN
172.053
DOLAR
3.9870
STERLİN
5.6247
EURO
4.9388
Abisinin Kimliği İle Adaya Geldi
ABİSİNİN KİMLİĞİ İLE ADAYA GELDİ
Temizel Bilgisayar Kasasıda Çaldı
TEMİZEL BİLGİSAYAR KASASIDA ÇALDI
Topaloğlu 2 Gün Daha Tutuklu Kalacak
LEFKOŞA'DA HIRSIZLIK
Dikkat.. Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

AKINCI: “BÜYÜK LAFLAR ETMEK YERİNE İŞ YAPMAK GEREK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Halil İbrahim Doğan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ekibini kabul etti.

AKINCI: “BÜYÜK LAFLAR ETMEK YERİNE İŞ YAPMAK GEREK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Halil İbrahim Doğan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ekibini kabul etti.

27 Mart 2018 Salı 15:31
AKINCI: “BÜYÜK LAFLAR ETMEK YERİNE İŞ YAPMAK GEREK”
banner238

AKINCI: “BÜYÜK LAFLAR ETMEK YERİNE İŞ YAPMAK GEREK”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, 27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ NEDENİYLE KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI EKİBİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Halil İbrahim Doğan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ekibini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle bir günde Devlet Tiyatroları’nın hâlâ sahnesiz olması nedeniyle herkesin buruk olduğunu, Devlet Tiyatroları binasının yanmasının üzerinden 19 yıl geçtiğini, geçen yılki ziyaretinde binanın durumunu yerinde gördüğünü anımsattı.

“BÖYLE GÜNLERDE BÜYÜK LAFLAR ETMEK YERİNE İŞ YAPMAK GEREKİYOR”

“Böyle günlerde büyük laflar etmek yerine iş yapmak gerekiyor,” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, 1985 yılında belediye başkanlığı döneminde belediye binasına yatırım yapmak yerine sanata ve tiyatroya yatırım olsun diye tiyatro sahnesine katkı yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yanan tiyatro binasının yerine yeni bir tiyatro sahnesi yapılması için inisiyatif alarak hükümetle ilk buluşmasında üç projeden bahsettiğini ve bu projelerin hayata geçirilmesi durumunda hükümetin tarihe geçeceğini kendilerine söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı hükümete söz ettiği üç projeyi açıklarken şunları kaydetti:

“Birinci proje Devlet Tiyatroları binasının yanmış sahnesinin yeniden topluma ve siz sanatçılara kazandırılması, ikincisi yarım kalmış Belediye Tiyatrosu binasının tamamlanması, üçüncüsü ise eski Vakıflar Sineması olarak bilinen binanın restore edilmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na konser salonunun kazandırılması… Nasıl ki İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ilk restore edilen binalar kültür binalarıydı, ben de yeni hükümete adım atarken, ilk ele alınması gerekenin bu üç kültür binası olduğunu ifade ettim.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni hükümetin bu projelere sıcak baktığını ve başbakanın yeni açıkladığı 15 projeden birinin bu bahsedilen projelerden olduğunu belirtti ve hükümetin bütün projeleri bir programa bağlayıp gereğini yapacağını düşündüğünü kaydetti.

Akıncı, bu dile getirilen üç proje arasında ayrım yapmadan, üçünün de gerekli olduğunun altını çizdi ve bu üç projenin önemini göz önünde bulundurarak hareket etmenin doğru olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, özellikle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na öncelik vermeleri konusunda hükümete herhangi bir ısrarının olmadığını ekleyerek, “Onlar bunu kendi projelendirme çalışmaları çerçevesinde değerlendirdiler” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, güzel projelerin hayata geçirilmesi için elbirliği içinde çalışılacağını sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI İLE MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI
HÜR-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ
HÜR-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET ELEŞTİRİSİ
GİRNE’DE TENEKE KUTULARIN AYRIŞTIRILMASI YAPILDI
GİRNE’DE TENEKE KUTULARIN AYRIŞTIRILMASI YAPILDI

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim