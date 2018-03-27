AKINCI: “BÜYÜK LAFLAR ETMEK YERİNE İŞ YAPMAK GEREK”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, 27 MART DÜNYA TİYATRO GÜNÜ NEDENİYLE KIBRIS TÜRK DEVLET TİYATROLARI EKİBİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü nedeniyle Halil İbrahim Doğan başkanlığındaki Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ekibini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, böyle bir günde Devlet Tiyatroları’nın hâlâ sahnesiz olması nedeniyle herkesin buruk olduğunu, Devlet Tiyatroları binasının yanmasının üzerinden 19 yıl geçtiğini, geçen yılki ziyaretinde binanın durumunu yerinde gördüğünü anımsattı.

“BÖYLE GÜNLERDE BÜYÜK LAFLAR ETMEK YERİNE İŞ YAPMAK GEREKİYOR”

“Böyle günlerde büyük laflar etmek yerine iş yapmak gerekiyor,” diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, 1985 yılında belediye başkanlığı döneminde belediye binasına yatırım yapmak yerine sanata ve tiyatroya yatırım olsun diye tiyatro sahnesine katkı yaptığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yanan tiyatro binasının yerine yeni bir tiyatro sahnesi yapılması için inisiyatif alarak hükümetle ilk buluşmasında üç projeden bahsettiğini ve bu projelerin hayata geçirilmesi durumunda hükümetin tarihe geçeceğini kendilerine söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı hükümete söz ettiği üç projeyi açıklarken şunları kaydetti:

“Birinci proje Devlet Tiyatroları binasının yanmış sahnesinin yeniden topluma ve siz sanatçılara kazandırılması, ikincisi yarım kalmış Belediye Tiyatrosu binasının tamamlanması, üçüncüsü ise eski Vakıflar Sineması olarak bilinen binanın restore edilmek suretiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na konser salonunun kazandırılması… Nasıl ki İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ilk restore edilen binalar kültür binalarıydı, ben de yeni hükümete adım atarken, ilk ele alınması gerekenin bu üç kültür binası olduğunu ifade ettim.”

Cumhurbaşkanı Akıncı, yeni hükümetin bu projelere sıcak baktığını ve başbakanın yeni açıkladığı 15 projeden birinin bu bahsedilen projelerden olduğunu belirtti ve hükümetin bütün projeleri bir programa bağlayıp gereğini yapacağını düşündüğünü kaydetti.

Akıncı, bu dile getirilen üç proje arasında ayrım yapmadan, üçünün de gerekli olduğunun altını çizdi ve bu üç projenin önemini göz önünde bulundurarak hareket etmenin doğru olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, özellikle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’na öncelik vermeleri konusunda hükümete herhangi bir ısrarının olmadığını ekleyerek, “Onlar bunu kendi projelendirme çalışmaları çerçevesinde değerlendirdiler” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, güzel projelerin hayata geçirilmesi için elbirliği içinde çalışılacağını sözlerine ekledi.