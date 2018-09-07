Akıncı: “Bütün Sıkıntıları El Birliğiyle Aşabiliriz…”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, TATLISU HARNUP FESTİVALİ’NİN AÇILIŞINA KATILDI

“HARNUP AĞACI KORUNUP YAŞATILMALI, HARNUP VE HARNUP ÜRÜNLERİNİN TÜKETİMİ TEŞVİK EDİLMELİDİR”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bir toplumu toplum yapan en önemli niteliklerden birinin mutluluklar gibi zorlukları da paylaşıp, dayanışmak olduğunu vurgulayarak, bütün sıkıntıların el birliğiyle aşılabileceğini söyledi.

Akıncı, dünyada, şu anda KKTC’de yaşanan sıkıntıların beş beteriyle karşılaşan toplumlar olduğunu ve bir şekilde ayağa kalkabildiklerini ifade ederek, “Bizler de bu zor zamanları el birliğiyle aşmayı başaracağız. Moral bozukluğuna yer yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte 13.Tatlısu Harnup Festivali’nin açılışına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, festivalin açılışındaki konuşmasına Tatlısu Belediye Başkanlığı görevine yenden seçilen Hayri Orçan başta olmak üzere, Tatlısu Belediyesi meclis üyelerine, muhtar ve azalara başarılar dileyerek başlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, gün geçtikçe Tatlısu’nun daha da geliştiğini ve güzelleştiğini gözlemlediğini söyledi.

Tatlısu’nun temizlik konusunda örnek ve öncü bir kasaba olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bölgedeki olumlu çalışmaların devam etmesi temennisinde bulundu.

“TEMİZ DÜŞÜN PROJESİ KAPSAMINDA 3 BİN HARNUP FİDANI EKİLDİ”

Konuşmasının devamında çocukluk yıllarındaki anılarına ve harnup ağacının önemine değinen Cumhurbaşkanı Akıncı, Limasol’da doğduğu evde de harnup ağacı bulunduğunu ve bu ağacın önemini daha küçük yaşlarda kavradığını vurguladı.

Geçtiğimiz yılki Harnup Festivali’nde kendisine sunulan harnup fidesini, başka harnup fideleriyle birlikte Cumhurbaşkanlığı bahçesine ektiklerini belirten Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Temiz Düşün projesi kapsamında 3 bin harnup fidanının çeşitli bölgelere ekilmesine katkıda bulunduklarını da anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuşmasında harnup ağacının korunması, yaşatılmasının önemine de dikkat çekerek, özellikle turizm sektöründe harnup ve harnup ürünlerinin tüketiminin teşvik edilmesinin gerekliliğinin altını çizdi.

“BÜTÜN SIKINTILARI EL BİRLİĞİYLE AŞABİLİRİZ “

Ülkenin zor zamanlardan geçtiğini ifade eden Akıncı, insanların bireysel hayatlarında olduğu gibi toplumların hayatlarında da inişler ve çıkışlar olabileceğini kaydetti.

Bir toplumu, toplum yapan en önemli niteliklerden bir tanesinin mutluluklar gibi zorlukları da paylaşıp, dayanışmak olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Akıncı, “El birliği yapmak, birlikte hareket etmeyi öğrenmek ve dayanışma içerisinde olmak; içerisinde geçmekte olduğumuz zamanlarda en gerekli unsurlardır. Bütün sıkıntıları el birliğiyle aşabiliriz. Dünya üzerinde bizim yaşadığımız sıkıntıların beş beteri ile karşılaşan toplumlar oldu ve bir şekilde ayağa kalkabildiler. Bizler de bu zor zamanları el birliğiyle aşmayı başaracağız. Moral bozukluğuna yer yoktur” dedi.

(AK/GÜL) FOTOĞRAFLI