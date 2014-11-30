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Akıncı, Bölge Gezilerine Ara Vermeden Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı, sendika, meslek kuruluşları, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleri ve medya ziyaretlerine paralel olarak, bölge gezilerine de ara vermeden devam ediyor.

Akıncı, Bölge Gezilerine Ara Vermeden Devam Ediyor

Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı, sendika, meslek kuruluşları, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleri ve medya ziyaretlerine paralel olarak, bölge gezilerine de ara vermeden devam ediyor.

30 Kasım 2014 Pazar 12:50
Akıncı, Bölge Gezilerine Ara Vermeden Devam Ediyor
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Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıklayan Mustafa Akıncı, sendika, meslek kuruluşları, dernek, birlik gibi sivil toplum örgütleri ve medya ziyaretlerine paralel olarak, bölge gezilerine de ara vermeden devam ediyor.

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Akıncı’nın basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Akıncı önceki gün İnönü, dün ise Gaziköy ve Dilekkaya’ya giderek yurttaşlarla buluştu.

İnönü ziyaretinde her zaman olduğu gibi önce İnönü Belediyesi’ne giderek Belediye Başkanı Ali Öncü’ye nezaket ziyaretinde bulunan Akıncı, daha sonra köy kahvelerine uğradı ve yurttaşlarla sohbet etti.

Dün ise önce Gaziköy, daha sonra Dilekkaya köylerini ziyaret eden Akıncı, buradaki yurttaşlarla bir araya geldi.

Akıncı, yurttaşlarla sohbeti sırasında halka hizmet için yola çıktığını kaydederek, tüm çabalarının bu yönde olduğunu vurguladı.

Akıncı, köy ziyaretlerinden sonra Lefkoşa surlar içinde kısa bir gezinti yaparak yurttaşlarla selamlaştı.

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