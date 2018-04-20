Akıncı: “Bizlerin Sizlere Barış İçinde Bir Dünya Yaratma Ödevimiz, Görevimiz, Sorumluluğumuz Var”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ÇOCUK FESTİVALİ’NE KATILAN KONUK ÇOCUKLARI AĞIRLADI



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ne katılmak üzere Türkiye, Tayvan, Polonya, Bosna Hersek, Kırgızistan, Bulgaristan ve İngiltere’den KKTC’ye gelen çocukları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocukların farklı dillerde konuşsalar da kendi aralarında gayet güzel anlaştıklarını ve güzellikleri paylaşmayı başardıklarını ifade ederek,“Bizlerin sizlere barış içinde bir dünya yaratma ödevimiz, görevimiz, sorumluluğumuz var” dedi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği “20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ne katılmak üzere KKTC’ye gelen yabancı çocuk konukları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.



İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik başkanlığındaki heyette yer alan çocuklar, ziyarette, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ülkelerine özgü çeşitli hediyeler sundu.



Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukları kabulünde, “En güzel anlaşmayı, çocuklar olarak siz kendi aranızda yapıyorsunuz. Birbirinizin dilinden anlamasanız da aynı güzellikleri paylaşmayı başarıyorsunuz. Büyüklerin dünyasında bu maalesef pek başarılamıyor; çocuklar birbiri ile anlaşabilmeyi büyüklerden daha iyi başarıyor” dedi.



Çocuklara, KKTC’de geçirecekleri günlerde mutluluk ve güzellikleri paylaşmalarını, güzel arkadaşlıklar kurmalarını dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, konuk çocukların ülkelerine güzel duygu ve anılarla dönmelerini, buraları unutmamalarını, her zaman gelmelerini temenni ederek, şöyle konuştu:“Bizlerin sizlere barış içinde bir dünya yaratma ödevimiz var, görevimiz, sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzun bilinci içerisinde, sadece burada yaşayan çocuklar için değil, dünyadaki bütün çocuklar için daha güzel daha yaşanabilir, barış, huzur içinde bir dünya yaratabilmek, bu dönemde en büyük sorumluluktan bir tanesi. Maalesef yakın çevremiz kan gölü halinde, ateş çemberinden geçiyor. Dünyanın birçok farklı noktalarında da ne yazık ki huzursuzluk var, çatışmalar var. Bunun da en büyük acısını masum çocuklar, kadınlar çekiyor. Dilerim ki, bundan sonra bu acıların azalacağı ve giderek yok olacağı daha iyi, daha güzel bir dünya yaratılabilsin.”18 Nisan’da başlayan ve 24 Nisan’da tamamlanacak festivalde, KKTC’nin dışında, Türkiye (Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu - İstanbul SİS Sahne Sanatları Topluluğu), Tayvan, Polonya, Bosna Hersek, Kırgızistan, Bulgaristan’dan ekipler ile Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları ekibi yer alıyor.