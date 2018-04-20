Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111494
ALTIN
174.067
DOLAR
4.0348
STERLİN
5.6785
EURO
4.9619
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
AB’DEN HAMİTKÖY’E 25 MİLYON
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
CASİNO İZNİ YASAYA AYKIRI MI?
GİRNE’DE HUZUR OPERASYONU
4 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ
Bıçaklı Kavga Kanlı Bitti
BIÇAKLI KAVGA KANLI BİTTİ
banner256
Flaş Haber
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
Kapat

Akıncı: “Bizlerin Sizlere Barış İçinde Bir Dünya Yaratma Ödevimiz, Görevimiz, Sorumluluğumuz Var”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ne katılmak üzere Türkiye, Tayvan, Polonya, Bosna Hersek, Kırgızistan, Bulgaristan ve İngiltere’den KKTC’ye gelen çocukları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

Akıncı: “Bizlerin Sizlere Barış İçinde Bir Dünya Yaratma Ödevimiz, Görevimiz, Sorumluluğumuz Var”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ne katılmak üzere Türkiye, Tayvan, Polonya, Bosna Hersek, Kırgızistan, Bulgaristan ve İngiltere’den KKTC’ye gelen çocukları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

20 Nisan 2018 Cuma 09:35
Akıncı: “Bizlerin Sizlere Barış İçinde Bir Dünya Yaratma Ödevimiz, Görevimiz, Sorumluluğumuz Var”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, ÇOCUK FESTİVALİ’NE KATILAN  KONUK ÇOCUKLARI AĞIRLADI

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bu yıl 20’ncisi düzenlenen “Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ne katılmak üzere Türkiye, Tayvan, Polonya, Bosna Hersek, Kırgızistan, Bulgaristan ve İngiltere’den KKTC’ye gelen çocukları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çocukların farklı dillerde konuşsalar da kendi aralarında gayet güzel anlaştıklarını ve güzellikleri paylaşmayı başardıklarını ifade ederek,“Bizlerin sizlere barış içinde bir dünya yaratma ödevimiz, görevimiz, sorumluluğumuz var” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı İlköğretim Dairesi’nin düzenlediği “20. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali”ne katılmak üzere KKTC’ye gelen yabancı çocuk konukları Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladı.

İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik başkanlığındaki heyette yer alan çocuklar, ziyarette, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya ülkelerine özgü çeşitli hediyeler sundu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, çocukları kabulünde, “En güzel anlaşmayı, çocuklar olarak siz kendi aranızda yapıyorsunuz. Birbirinizin dilinden anlamasanız da aynı güzellikleri paylaşmayı başarıyorsunuz. Büyüklerin dünyasında bu maalesef pek başarılamıyor; çocuklar birbiri ile anlaşabilmeyi büyüklerden daha iyi başarıyor” dedi.

banner223

“DİLERİM Kİ, ACILARIN GİDEREK YOK OLACAĞI BİR DÜNYA YARATILABİLSİN”

Çocuklara, KKTC’de geçirecekleri günlerde mutluluk ve güzellikleri paylaşmalarını, güzel arkadaşlıklar kurmalarını dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, konuk çocukların ülkelerine güzel duygu ve anılarla dönmelerini, buraları unutmamalarını, her zaman gelmelerini temenni ederek, şöyle konuştu:

“Bizlerin sizlere barış içinde bir dünya yaratma ödevimiz var, görevimiz, sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğumuzun bilinci içerisinde, sadece burada yaşayan çocuklar için değil, dünyadaki bütün çocuklar için daha güzel daha yaşanabilir, barış, huzur içinde bir dünya yaratabilmek, bu dönemde en büyük sorumluluktan bir tanesi. Maalesef yakın çevremiz kan gölü halinde, ateş çemberinden geçiyor. Dünyanın birçok farklı noktalarında da ne yazık ki huzursuzluk var, çatışmalar var. Bunun da en büyük acısını masum çocuklar, kadınlar çekiyor. Dilerim ki, bundan sonra bu acıların azalacağı ve giderek yok olacağı daha iyi, daha güzel bir dünya yaratılabilsin.”

18 Nisan’da başlayan ve 24 Nisan’da tamamlanacak festivalde, KKTC’nin dışında, Türkiye (Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu - İstanbul SİS Sahne Sanatları Topluluğu), Tayvan, Polonya, Bosna Hersek, Kırgızistan, Bulgaristan’dan ekipler ile Londra Türk Dili ve Kültürü Okulları ekibi yer alıyor.


 

Son Güncelleme: 20.04.2018 12:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı : Hamitköy'ün kanalizasyon sorunu tarih oluyor
Harmancı : Hamitköy'ün kanalizasyon sorunu tarih oluyor
Görevi Sona Eren İngiliz Yüksek Komiseri Kıdd Akıncı’ya Veda Ziyaretinde Bulundu
Görevi Sona Eren İngiliz Yüksek Komiseri Kıdd Akıncı’ya Veda Ziyaretinde Bulundu
Erhürman: “İlk Etapta Azalacak Bet Ofisi Sayısının 15 Civarında Olmasını Bekliyoruz”
Erhürman: “İlk Etapta Azalacak Bet Ofisi Sayısının 15 Civarında Olmasını Bekliyoruz”
Sanayiciler Afrika Pazarına İhracat İçin Girişim Yaptı
Sanayiciler Afrika Pazarına İhracat İçin Girişim Yaptı
42. Kktc Uluslararası Fuarı İçin Başvurular Salı Günü Tamamlanıyor
42. Kktc Uluslararası Fuarı İçin Başvurular Salı Günü Tamamlanıyor
“kktc 2018 Fintech Ve Insurtech Zirvesi” Yapıldı
“kktc 2018 Fintech Ve Insurtech Zirvesi” Yapıldı
“sol Hareket”in Genel Merkezi Açıldı
“sol Hareket”in Genel Merkezi Açıldı
Besim: “Hekimlerimiz Her Zaman Rol Model Oldular“
Besim: “Hekimlerimiz Her Zaman Rol Model Oldular“
Ticaret Odası Ankara’da Türkiye İle Ticarette Yaşanan Sıkıntıları Görüştü
Ticaret Odası Ankara’da Türkiye İle Ticarette Yaşanan Sıkıntıları Görüştü
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim