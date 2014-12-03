14 yıllık Belediye başkanlığı görevinden, belediyenin kasasında para bırakarak Sayıştay’dan temiz raporlarıyla ayrıldığını; bakanlığı döneminde ise beklenmedik giderler kalemini partizanca harcamayarak hastanede olmayan MRI cihazının alımında kullanıldığını anımsatan Mustafa Akıncı devamla turizm fonunu da yine geçmişte yapıldığı gibi partizanca amaçlar için değil gerçek amacına uygun kullandığını, hala toplumun büyük sorunu olsan müşavirler ordusunu artırılmaması için teknik daire müdürlerini başka partilerden olmalarına rağmen görevden almadığını da vurguladı. Bunlar güzel siyasi temiz ve doğru siyasetin örnekleri biz Bunları uygularımızla kanıtladık.”
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı cumhurbaşkanlığına yönelik vizyonunu bir yandan medya ve medya aracılığı ve ziyaretlerle topluma aktarırken diğer yandan da sivil toplum örgütleriyle paylaşarak görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor.
Akıncı bu çerçevede dün akşam saat 18.30’da (2 Aralık Salı) Kıbrıs Türk İşadamları Derneği’ni (İŞAD) ziyaret ederek, kendisine başarı dileyen Dernek Başkanı Metin Şadi ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşlerini paylaştı, önerileri dinledi.
Çözüm odaklı siyaset, toplumsal konulara duyarlılık, Türkiye ile karşılıklı saygıya dayalı ilişki ve bağımsız-tarafsız cumhurbaşkanı başlıkları altında özetlediği vizyonuyla ilgili dernek başkan ve üyelerinin sorularını yanıtlayan Akıncı, vizyonunu yaşama geçireceğini kaydetti.
Akıncı konuşmasında halkın temiz siyaset özlemini sıkça dile getirdiğine de işaret ederek, gerek belediye başkanlığı, gerekse hükümette bulunduğu dönemde bakan olarak, bunun gereklerini yaşayarak yerine getirdiğini vurguladı.
14 yıllık Belediye başkanlığı görevinden, belediyenin kasasında para bırakarak Sayıştay’dan temiz raporlarıyla ayrıldığını; bakanlığı döneminde ise beklenmedik giderler kalemini partizanca harcamayarak hastanede olmayan MRI cihazının alımında kullanıldığını anımsatan Mustafa Akıncı devamla turizm fonunu da yine geçmişte yapıldığı gibi partizanca amaçlar için değil gerçek amacına uygun kullandığını, hala toplumun büyük sorunu olsan müşavirler ordusunu artırılmaması için bakanlığındaki teknik daire müdürlerini başka partilerden olmalarına rağmen görevden almadığını da vurguladı. Bunlar güzel siyasitemiz ve doğru siyasetin örnekleri biz Bunları uygularımızla kanıtladık.
“UZLAŞMADAN YANA BİR CUMHURBAŞKANI MODELİ”
Gerek Güney Kıbrıs’taki toplum lideri, gerekse Türkiye ile ilişkilerinin nasıl olacağı sorusuna ise Akıncı, “Türkiye ile ilişiklerin öneminin idrakindeyim. Yeter ki bu ilişkiler düzeyli olsun. Belediye Başkanlığı döneminden beri hep bir şey söyledim. Anavatan sevgisi yüreğimizde kalsın, gelin kardeş olalım.
Bu, spekülasyonlara konu yapılmaya çalışılıyor. ‘Akıncı gelirse Türkiye ile kavga edecek’ iddiaları ortaya atılıyor. Ben kimseyle kavga etmek için gelmiyorum. Ben uzlaşma için geliyorum. Güney Kıbrıs’la uzlaşma arayacak olan bir insan Türkiye ile niye kavga etsin. Kaldı ki ben toplumlararası uzlaşma yanında toplumsal uzlaşma için de her tarafı, her rengi kucaklayabilecek bir cumhurbaşkanı modeli öngörüyorum” yanıtını verdi.
“KIBRIS GÖRÜŞMELERİNDE TEMEL ORTAK YARAR OLMALI”
Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik izleyeceği yöntemle ilgili soruya verdiği yanıtta ise bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, “11 Şubat’ta imzalanan metnin dışına çıkma amacım yok. Ama bir anlaşmanın olabilmesi için her iki tarafın da bunun ihtiyaç olduğunu kavramaları gerek. Ortak ihtiyaç duygusu eşit düzeyde gelişmezse bu anlaşma olmaz. Ben müzakerelerde bunu test edeceğim. Anlaşma olmazsa nelerin olabileceğini son tartışmalarda görüyoruz. Bizim daha büyük resme de bakmamız lazım. Doğu Akdeniz’de istikrar ve tüm bölge ülkelerinin kazançlı çıkabileceği bir denklem kurulabilir. Bu denklemin ortak yarar paydasında kurulabileceği bir fırsat olduğunu düşünüyorum.
Statükonun sürdürülebilir olmadığını iki tarafın da kavraması gerek. Bu adanın zenginliklerini adil ölçüler içerisinde paylaşabilmenin yollarının bulunacağına inanıyorum” dedi.
Akıncı dün sabah ayrıca Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılan 1. Engelsiz Turnike Basketbol Turnuvası karşılaşmalarını bir süre eşiyle birlikte izledi.
Son Güncelleme: 03.12.2014 12:13