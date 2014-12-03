14 yıllık Belediye başkanlığı görevinden, belediyenin kasasında para bırakarak Sayıştay’dan temiz raporlarıyla ayrıldığını; bakanlığı döneminde ise beklenmedik giderler kalemini partizanca harcamayarak hastanede olmayan MRI cihazının alımında kullanıldığını anımsatan Mustafa Akıncı devamla turizm fonunu da yine geçmişte yapıldığı gibi partizanca amaçlar için değil gerçek amacına uygun kullandığını, hala toplumun büyük sorunu olsan müşavirler ordusunu artırılmaması için teknik daire müdürlerini başka partilerden olmalarına rağmen görevden almadığını da vurguladı. Bunlar güzel siyasi temiz ve doğru siyasetin örnekleri biz Bunları uygularımızla kanıtladık.”