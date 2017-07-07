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07 Temmuz 2017 Cuma 11:17

Akıncı: Biz Öneri Yapmaya Hazırlanırken Anastasiadis'in dönüş bavulu hazır kapıdaydı

Akıncı: Biz Öneri Yapmaya Hazırlanırken Anastasiadis'in dönüş bavulu hazır kapıdaydı
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Akıncı: Biz Öneri Yapmaya Hazırlanırken Anastasiadis'in dönüş bavulu hazır kapıdaydı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, üzüntülü olduklarını ancak ellerinden geleni yaptıkları için rahat olduklarını vurguladı. Akıncı, 5’li konferansın toplanmasının en büyük mimarının Kıbrıs Türk tarafı olduğunu vurgulayarak, “Eğer bizim istikrarlı ve inatçı çabalarımız olmasaydı bu süreç buralara gelemezdi gelemeyecekti” dedi.



Akıncı, “Eşitlik, güvenlik, özgürlük içinde 2 kesimli federal yapı için bütün çalışmalarımızı sürdürdük ama bu niteliklerin olmayacağı bir yapıyı da elbette içimize sindiremezdik ve halkımıza bunu önermezdik” diye konuştu.



Akıncı, kendileri masada öneri yaparken, başkalarının bavullarının ayrılmak üzere hazırlanmış olduğunu ifade ederek, “Bizim bavullarımız değil, başkalarının bavulları bu sabah ayrılmak üzere hazırdı” dedi.



Cumhurbaşkanı, her şeyin olabileceğini ancak "bir şeyin olamayacağını" belirterek şöyle dedi: "Bu fırsat bir daha olmaz. Bugün yitirdiğimiz bu fırsat çok zor yakalanır."



Akıncı, Crans Montana’da 28 Haziran’da başlayan ve bugünün erken saatlerinde sonuçsuz kaldığı açıklanan Kıbrıs Konferansı’nı, kaldığı Grand Hotel Du Golf and Palace’ta düzenlediği basın toplantısıyla değerlendirdi.
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