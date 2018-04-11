AKINCI: “BİRBİRİMİZİ DİNLEMELİ VE BİRBİRİMİZE ANLATMALIYIZ”

CUMHURBAŞKANI AKINCI, İSTANUL’A GİTTİ

“ŞUNU AÇIKLIKLA İFADE ETMEK İSTERİM BU BİR MÜZAKERE OLMAYACAK”

“CRANS MONTANA’DA KALINDIĞI YERDEN MÜZAKERELER TEKRAR, AYNI ŞEKİLDE BAŞLIYOR DİYE BİR DURUM YOKTUR. BUNUN ÇOK İYİ ANLAŞILMASI GEREKİR”



Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum liderle 16 Nisan’da gerçekleştireceği görüşmenin çerçevesinin “anlamak” ve “anlatmak” olduğunu kaydetti. Akıncı, “Ben inanıyorum ki o da bunun bir müzakere olmadığının bilincindedir. Eminim o da hem anlatmak hem anlamak isteyecektir. Bunun için birbirimizi dinlemeli ve birbirimize anlatmalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı Marmara Grubu Vakfı’nın davetlisi olarak, 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde konuşma yapmak üzere bugün öğleden sonra İstanbul’a gitti.

Ercan Havaalanı’ndan 16.15 uçağıyla ayrılan Cumhurbaşkanını ve eşini Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ile Cumhurbaşkanlığı yetkilileri uğurladı.

AKINCI’DAN ZİRVE VE 16 NİSAN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Akıncı, Ercan’da hem zirveyle, hem de 16 Nisan’da Rum liderle yapacağı görüşme hakkında konuştu.

Marmara Grubu Vakfı’nın davetiyle katılacakları 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde 40’tan fazla ülkeden 500’e yakın devlet ve hükümet temsilcisinin, akademisyenin ve iş insanının olacağını söyleyen Akıncı, zirvede, Cumhurbaşkanlığı ile Turizm Bakanlığı’nın ortaklaşa hazırladığı KKTC’yi tanıtan bir stand olacağını da belirtti.

Akıncı, “Böyle bir stand geçtiğimiz yıl ilk defa kuruldu. Etkili oldu. Yeniden talep geldi. Bu fırsatı değerlendiriyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı’nın da zirveye katılacağını, şehirlerle ilgili oturumda ülkeyi temsil edeceğini belirtti.

“ATEŞ ÇEMBERİNİN SONA ERMESİNİ ARZU ETMEK YETERLİ DEĞİL”

21. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde teknoloji ile siyasetin etkileşiminin değerlendirileceğini de aktaran Akıncı, “Teknolojinin gelişmesi durdurulamaz bir süreç. İnsanlığın teknolojik gelişmeyi hangi yönde kullandığı son derece önemli. Ortadoğu’da, yanı başımıza yaşananları ve yaşanma potansiyeli taşıyan tehlikeleri hep beraber gözlemliyoruz. Bugün içinden geçilmekte olan ateş çemberinin bir an önce sona ermesini canı gönülden arzu ediyoruz ama sadece arzu etmek yeterli olmuyor. Bu kan gölü ne yazık ki devam edip gidiyor ve teknoloji savaşlarda kullanıldığı zaman ne kadar yıkıcı olduğunu hep birlikte görüyoruz” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, teknolojinin insanlığın gelişimi için doğru kullanılmasının, siyasetin bu konuda yön verici, yol çizici olmasının son derece önemli olduğunu söyleyerek, tüm bunların zirvede değerlendirileceğini belirtti.

“PARTİ BAŞKANLARIYLA GÖRÜŞME CUMA GÜNÜ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 16 Nisan’da yapacağı görüşme konusunda da açıklamalarda bulundu.

Akıncı, cuma sabah Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanları ile bu konuyu değerlendirmek üzere bir araya geleceğini de hatırlattı.

AKINCI’DAN “MÜZAKERE OLMAYACAK” VURGUSU

Cumhurbaşkanı Akıncı, şu açıklamalarda bulundu:

“10 ay sonra bir araya geliniyor. Bu normal bir gecikme oldu diye değerlendiriyorum. Çünkü Rum tarafında da, bizde de seçimler vardı. Seçimler bitti. Seçimlerin ardından Sayın Anastasiadis yeniden görev üstlendi. 10 ay önce bırakılan noktada söylenenlerle, seçim süreci boyunca söylenenler acaba seçimlerden sonra baş başa yapılacak görüşmede aynen muhafaza ediliyor mu, yoksa daha farklı bakış açıları gelişebilecek mi? Bunları açık yüreklilikle konuşabilmek için bir araya geleceğiz.”

“Şunu açıklıkla ifade etmek isterim; bu bir müzakere olmayacak” diyen Akıncı, “Crans Montana’da kalındığı yerden müzakereler tekrar, aynı şekilde başlıyor diye bir durum yoktur. Bunun çok iyi anlaşılması gerekir” vurgusunda bulundu.

“EĞER HERHANGİ BİR ŞEY OLACAKSA, ASLA ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK”

Akıncı, şöyle devam etti:

“Eğer herhangi bir şey olacaksa, yeni bir anlayışla, yeni bir süreç başlayacaksa asla eskisi gibi olmayacak. O eski süreç kapanmıştır. O geçmişe ait bir olaydır. O çerçevede bir 50 yıl geçmiştir. 1968’den günümüze 50 yıl geçmiştir. Bu kadar uzun sürelerle aynı çerçevede sonuçsuz, ucu açık süreçlerin bizi bir yere götürmediği, götürmeyeceği çok nettir. Geleceği ortaklaşa şekillendirme iradesi var mı, bunun için olması gerekenler konusunda şimdi bir fikir birliği söz konusu mu? Temel vizyonumuz çakışabilecek mi? Ve eğer öyleyse modalitelerde anlaşabilecek miyiz? Bu çerçevede bir görüş alışverişi olacak. Kısacası bir durum tespiti yapacağız. Hem anlamak, hem anlatmak istiyoruz. Bu buluşmanın çerçevesi bu şekildedir. Ben inanıyorum ki aynı duyguları Sayın Rum lider de taşımaktadır. O da bunun bir müzakere olmadığının bilincindedir. O da eminim hem anlatmak hem anlamak isteyecektir. Bunun için birbirimizi dinlemeli ve bir birimize anlatmalıyız.”

AKINCI, “ÇAĞIMIZIN İKİLEMİ-TEKNOLOJİ/POLİTİKA” OTURUMUNDA KONUŞACAK

Öte yandan bugün başlayan 21. Avrasya Ekonomi Zirvesi yarın tamamlanacak.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarınki Cumhurbaşkanlarının “Çağımızın İkilemi-Teknoloji/Politika” konulu oturumda konuşma yapacak. Eşi Meral Akıncı da yarın “Dijital Dönüşümün Toplumsal Eşitlik Kültürüne Etkileri; Ezber Bozan Kadınlar” konulu oturumda konuşacak.

Akıncı, yurda yarın akşam dönecek.