AKINCI BASIN TOPLANTISINDA KONUŞACAK



Cenevre’nin Crans Montana kasabasında 9 günden bu yana devam eden Kıbrıs Konferansı başarısızlıkla sonuçlandı.



Sürecin başarısızlıkla sonuçlandığını BM, Genel Sekreter Antonio Gutteres başkanlığında beş saat süren toplantı sonrasında yazılı bir açıklama ile duyurdu.



Bu sabahın erken saatlerine kadar süren ve başarısızlıkla sonuçlanan süreç sonrasında Cumhuraşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis herhangi bir açıklama yapmadı.



Cumhurbaşkanlığı basın bürosu, konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın öğle saatlerinde bir basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.



Toplantı sonrası bir açıklama yapan Garantör ülkelerden biri olan Türkiye’nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs heyetinin sürece her türlü katkıyı yaptığını ancak, bir sonuç alınamadığını söyledi.

Çavuşoğlu, “Bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı kalmamıştır” dedi.



Çavuşoğlu:“ Kalıcı ve adil bir çözüm adına, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs heyeti olarak her türlü yapıcı katkıyı yaptık.



Müzakere heyeti ve Sayın Mustafa Akıncı da aynı yapıcı yaklaşımı sürdürdü ama maalesef bir sonuç alınamadı.



Müzakerelerde Türk heyeti olarak bize yakışan bir tutum içinde olduk. Kırmızı çizgilerimizi gösterdik. Gelinen aşamada BM iyi niyet misyonu kapsamında bir çözüm imkansızlığı doğmuştur. Artık bu parametrelerde ısrar etmenin bir anlamı kalmamıştır. Bu konuda Cumhurbaşkanı ve Başbakanımızla da değerlendirme yapılacaktır. ” dedi.