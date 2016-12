Akıncı, Basın Mensuplarına Resepsiyon Verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Biz bütün kararlılığımızla bütün politik irademizle eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir federal Kıbrıs'ı iki kesimli iki toplumlu iki kurucu devletin siyasal eşitliğine dayalı yeni bir yapılanmayı kurmak azmi ve kararlılığıyla Cenevre'ye gidiyoruz" dedi.

Akıncı, ortada bir anlaşma metni olmadan Kıbrıs'ın iki tarafında da "Hayır Cephesi" oluşturulmaya çalışılmasının yanlış olduğunu belirterek, bu faaliyetlerin Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına zerre kadar faydası olmadığını kaydetti ve herkesi bu yanlıştan dönmeye çağırdı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yıl dolayısıyla basın mensuplarına resepsiyon verdi.

Lefkoşa Golden Tulip Otel'de yer alan resepsiyona katılan basın mensuplarını kapıda karşılayan ve yeni yıllarını kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı'ya eşi Meral Akıncı da eşlik etti. Akıncı, resepsiyonda basın mensupları ile sohbet etti, sorularını yanıtladı, Ocak ayında İsviçre'de gerçekleştirilecek Kıbrıs zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, resepsiyonda konuşma da yaptı. Akıncı, BRT'nin emekli duayen spikerlerinden Hatice Tunga'nın takdiminin ardından söz aldı. Akıncı, yeni bir yılın, yeni umutlar yeni bir dönem ve yeni başlangıçlar olduğunu kaydetti.Akıncı, 2016 yılının zor bir yıl olduğunu, dünyada bölgede ve ülkede bazı sıkıntıların yaşandığını, savaş terör doğa olaylarının pek çok can aldığını, Türkiye'de darbe girişimi olduğunu, ülkede zor zamanlar geçirdiklerini, son ay meydana gelen elim trafik kazasında okula giden çocukları kaybettiklerini, bu ve buna benzer olumsuzluklar yaşandığını anlattı.Akıncı, 2016'da Kıbrıs'ta çözüm yolunda verilmekte olan uğraşların her zamankinden daha yoğun yaşandığını, 5'li konferans tarihinin belirlendiğini, Cenevre toplantısının kurgulandığını, bunun yoğun çabalar sonucu olduğunu ve özellikle Kıbrıs Türk tarafının yaptığı katkının kesinlikle küçümsenemeyeceğini vurguladı. 9-11 Ocak 2017 tarihlerinde iki tarafın, 12 Ocak'tan itibaren de 3 garantör ülkenin katılımıyla Cenevre'de önemli toplantıların olacağını işaret eden Akıncı, şöyle devam etti: "Bu toplantılar nasıl sonuçlanır bunu şimdiden bilecek durumda değiliz ama biz bütün kararlılığımızla bütün politik irademizle eşitlik özgürlük ve güvenlik içinde yaşanacak yeni bir federal Kıbrıs'ı iki kesimli iki toplumlu iki kurucu devletin siyasal eşitliğine dayalı yeni bir yapılanmayı kurmak azmi ve kararlılığı ile Cenevre'ye gidiyoruz. Eğer olumlu sonuçlar alabilirsek ortaya siyasal bir çerçeve çıkacaktır, bu siyasal çerçevenin içini doldurmak gerekecek. Anayasaların hazırlanması Federal Yasaların hazırlanması uygulanmaya yönelik bir çok ayrıntı kuşkusuz 2017 ilk yarısında yetiştirilmek için çaba alacaktır. Bir kaç ayda yapılabilir yeter ki o siyasal çerçeve sağlanabilsin. Bu kolay değildir son kilometreler en zor kilometrelerdir. Zor konular vardır, ilerlemeleri göz ardı etmeden zor konular olduğunun bilincindeyiz. Toprak güvenlik garantiler mülkiyete ilişkin bir kaç çözüm bekleyen ayrılık noktası, yönetim ve güç paylaşımı ile ilgili dönüşümlü başkanlık, kararlara etkin katılım olayı hala daha çözüm bekleyen konulardır."Akıncı, bunları Cenevre'de karara bağlayabildikleri takdirde geride kalan konuların yoğun bir çalışmayla bir kaç ayda Kıbrıs'ta da tamamlanabileceğine işaret etti. Cenevre'ye giderken makul ve gerçekçi olmanın en önemli unsur olduğunu vurgulayan Akıncı, Kıbrıs Türk tarafı olarak hep tutarlı davrandıklarını belirterek, "2017 yılı barış ve çözüm yılı yapılabilir" dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, henüz ortada halka gönül rahatlığıyla "Evet deyin" çağrısı yapılabilecek bir metin olmadığını, bu metini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını ama her iki tarafta da "Hayır cephesi" inşası yapıldığını kaydetti.Cumhurbaşkanı olarak kendisinin "her şeyi tamamladık" ve gönül rahatlığıyla "evet" diyecekleri bir metin olmadığını, herkesin Cenevre görüşmesini beklemesi gerektiğini, oradan çıkacak sonuca göre hareket edilebileceğini, daha şimdiden karar verilecek bir metin olmadığına dikkat çeken Akıncı, ortada olmayan bir metine karşı "ret" faaliyetleri yapılmasının veya "hayır" cephesi oluşturmasının yanlış olduğunu söyledi. Akıncı, bu faaliyetlerin Kıbrıs Türk halkının çıkarlarına zerre kadar faydası olmadığını vurgulayarak, "Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli" dedi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2017 yılının barış ve çözüm yılı olmasını ancak en başta herkese huzur sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.