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Akıncı: “Aynı konunun etrafında dönmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini değerlendirirken, Kıbrıs Türkünün bir kez daha ara bölgeye hapsolup, aynı konunun etrafında dönmeyeceğini yineledi...

Akıncı: “Aynı konunun etrafında dönmeyeceğiz”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini değerlendirirken, Kıbrıs Türkünün bir kez daha ara bölgeye hapsolup, aynı konunun etrafında dönmeyeceğini yineledi...

14 Aralık 2017 Perşembe 13:08
Akıncı: “Aynı konunun etrafında dönmeyeceğiz”
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakerelerini değerlendirirken, Kıbrıs Türkünün bir kez daha ara bölgeye hapsolup, aynı konunun etrafında dönmeyeceğini yineledi.

Cumhurbaşkanı, Yakın Doğu Üniversiştesinde verdiği konferansta “Ucu açık müzakere süreci bitti. Ben kendi adıma böyle bir sürecin parçası olmam. Genel Sekreter Guterres bizden gelecek talebe göre hareket edeceğini söyledi. Biz ona gerekli mesajı verdik. Bir paket anlayışı ile bir takvim çerçevesinde yeni bir yaklaşım gerekiyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Yakın Doğu Üniversitesinde “Geçtiğimiz 2 yılın ardından “Kıbrıs sorununda gelinen son aşama” konulu konferans verdi.

İki yıllık süreçte Türkiye cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıstaki partiler ile yakın diyalog içinde çalıştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, Bu donem içinde görev yapan iki BM Genel sekreterinden Ban ki moon’un geçen sureci ‘eşi görülmemiş’, Guterres’in ise ‘tarihi bir fırsat’ olarak değerlendirdiğini anımsattı.

İlk kez müzakerelerin 5’li konferans düzeyine getirildiğini belirten Cumhurbaşkanı, harita konusunda çok eleştirildiğini ancak harita sunmamış olsaydı sürecin bu noktaya gelememiş olacağını ifade etti.

"AKINCI: ZEMİN OLUŞTU ANCAK KAĞIT ÜZERİNDE OLUŞTU"

Görevi devraldığı dönemde hiç beklemeden iki hafta içinde müzakerelerin başlatıldığını, liderlerin, müzakerecilerin ve komitelerin birçok toplantı gerçekleştirdiğini belirten Akıncı, “zemin oluştu ancak kağıt üzerinde oluştu, Rum tarafının beyninde oluşmadı” dedi.

“Sıfır asker sıfır güvenlik” söyleminin hiçbir Kıbrıslı Türk lider tarafından  kabul edilemeyeceğini vurgulayan Akıncı, “Kıbrıs Türk tarafı olarak müzakerelerin tüm başlıklarında esneklik gösteren, pozitif, yapıcı taraf olarak kendimizi ortaya koyduk. Türkiye de gerekli esneklikleri göstereceğinin mesajını verdi. Ancak Rum tarafı gelecek nesilleri değil gelecek seçimleri seçti” dedi.

Akıncı, süreç içinde güven artırıcı önlemlere ciddi önem verdiklerini ancak iş uygulamaya geldiğinde tökezlediklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı, telefon ve elektrik şebekelerinin birbirine bağlanması ve kriz masası  konusunda verdikleri mücadeleyi de anlattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, güven artırıcı önlemler çerçevesinde yürütülen tüm çalışmalarda Rum tarafının “biz devletiz, siz hiçbir şeysiniz” mantığı ile hareket ettiğini kaydetti.

Federasyon düşüncesinden uzaklaşmadığını ancak bunun tüm ilgili tarafların ortak hedefi olması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı “Rum tarafı gerekli adımları atamıyor. Bizim burada eşit bir varlık olmamız konusunu içselleştiremiyor” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin son aldığı  kararı da değerlendiren Cumhurbaşkanı Akıncı, Taşınmaz mal komisyonu ile ilgili bir süredir uyarılarda bulunduğunu, komisyona kaynak yaratmak ve süreci hızlandırmak gerektiğini vurguladı.

"RUM TARAFI İNİSİYATİF ALMADI"

Kıbrıs Türk lideri olarak kendi üstüne düşen insiyatifi aldığını ancak Rum liderin bunu yapmadığını belirtten Cumhurbaşkanı “Rum tarafı artık neyin mümkün olduğunu neyin olmadığını anlamalı ve bunu içselleştirmeli” dedi.

Bir kez daha ara bölgeye hapsolup, aynı konunun etrafında dönmeyeceklerini belirten Cumhurbaşkanı, “ucu açık müzakere süreci bitti. Ben kendi adıma böyle bir sürecin parçası olmam. Guterres bizden gelecek talebe göre hareket edeceğini söyledi. Biz ona gerekli mesajı verdik. Bir paket anlayışı ile bir takvim çerçevesinde yeni bir yaklaşım gerekiyor” dedi.

Rum tarafı ile anlaşarak ilerlenebilinecegini ancak olabilecek seçeneklerin belli olduğunu kaydeden Akıncı “ bunu söylediğim icin çözümden uzaklaşmış sayılmıyorum fakat bunu ancak Rumlar’la yapabiliriz. Bu süreçte kendi içimize bakarak ilerlemeliyiz” dedi.

Konferansta, Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının ardından Yakın Doğu Üniversitesi Siyaset bilimi bölüm baskanı Doç. Dr. Nur Köprülü moderatörlüğünde soru cevap kısmına geçildi.

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