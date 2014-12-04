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Akıncı: “Askerlik Yasası’nda Eşitsiz Bir Tablo Çıktı”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Askerlik Yasası’ndaki değişikliğin eşitsizlik içerdiğini ileri sürerek, “vicdani ret” hakkının tanınması gereken bir hak olduğunu belirtti.

Akıncı: “Askerlik Yasası’nda Eşitsiz Bir Tablo Çıktı”

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Askerlik Yasası’ndaki değişikliğin eşitsizlik içerdiğini ileri sürerek, “vicdani ret” hakkının tanınması gereken bir hak olduğunu belirtti.

04 Aralık 2014 Perşembe 17:48
Akıncı: “Askerlik Yasası’nda Eşitsiz Bir Tablo Çıktı”
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“BİRÇOK ÜLKEDE TANINAN VİCDANİ RET HAKKI MÜESSESİ, TANINMASI GEREKEN BİR HAKTIR”

 Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, Askerlik Yasası’ndaki değişikliğin eşitsizlik içerdiğini ileri sürerek, “vicdani ret” hakkının tanınması gereken bir hak olduğunu belirtti.

Mustafa Akıncı Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Akıncı dün konuk olduğu AS TV’de yaptığı konuşmada, Askerlik Yasası’nda yapılan değişikliği değerlendirdi. Meslek Lisesi çıkışlılar için askerlik süresinin 12 aya düşürülmesini içeren yasal düzenlemeyi eleştiren Akıncı, “Bu konuda bir ayrım olmamasını arzulardık” dedi.

Akıncı, “Meslek liselerinden mezun olanların hayata daha erken katılımı düşünülmüş olabilir ancak ortaya böyle bir eşitsiz tablo çıktı ve belli ki bir huzursuzluk var. Gönül arzu eder ki askerlik tümden tarihe karışsın” şeklinde devam etti.

Mustafa Akıncı, bir çok ülkede tanınan “vicdani ret” hakkı müessesinin burada da tanınması gerektiğini söyledi.

Akıncı, “Düşünün ki bir kişi diğer bir yurttaşla evlidir ve eline silah alıp, eşinin toplumuna karşı kullanmak istemediğini söylüyor. Bu çok anlaşılır bir şeydir. Bu konuda duyguları kavrayabilmek, empati yapabilmek lazım. Bu çok insani bir şey, böyle bir durum olmasa bile, herhangi bir yurttaş askerlik ödevini bir yurt ödevi olarak başka biçimde yapmak isteyebilir” dedi.

SEÇİMLER

Mustafa Akıncı, cumhurbaşkanlığı seçiminde “maddi anlamda” diğer adaylara göre eksikliği olabileceğini ancak “manevi anlamda” böyle bir durumun sözkonusu olmadığını söyledi.

Akıncı, “Halkın vicdanında adaylığım çok geniş kabul gördü. Bunu gözlemliyorum ve hissediyorum. Propaganda elbette maddiyat gerektirmektedir. Bir miktar kaynağa ihtiyacımız var. Bunun için insanlar, ‘bu çorbada benim de tuzum olsun’ diyerek gücüne göre katkı koymaya şimdiden başladı” dedi.

GÖNÜLLÜLÜK UYGULAMASI

Mustafa Akıncı, sosyal medyada başlattığı “Gönüllülük Uygulaması” hakkında da bilgi verdi. Uygulamanın internet ortamında gönüllü olmak isteyen kişiler için yapıldığını kaydeden Akıncı, uygulamada, katkı yapılması arzulanan alanların tercihi için seçenek ve öneri olanağı sağlandığını belirtti.

SESSİZ ÇOĞUNLUK KAVRAMI

Akıncı, “Sessiz Çoğunluk Partisi” olarak dillendirilen kavramla ilgili olarak, “Bunlara bazen ‘kararsızlar’ deniliyor. Oysa bunlar ‘kararlılardır’ ve bu kararlılar, her seçimde ülkesine, toplumuna en yararlı gördükleri kişi üzerinde mutabakat sağlar ve o kişiyi seçerler. Benim gördüğüm Kıbrıs Türk toplumunda yerleşmekte olan budur” dedi.

BOZKIR’IN AÇIKLAMALARI

Türkiye’nin Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecisi Volkan Bozkır’ın dün Lokmacı bölgesini ziyareti sırasında adada duvarların olmasını “utanç verici” olarak nitelemesini değerlendirdi.

Akıncı, şöyle devam etti:

“Şimdi bu bir Türkiyeli bakan tarafından söylenir hale geldi. O nedenle el birliğiyle çalışalım ve bu utanç verici durumdan kurtulalım. Burada Rum tarafının, Yunanistan’ın yapması gerekenler kadar, bizim ve Türkiye’nin yapması gerekenler de vardır. Birlikte adım atalım noktasına gelmeliyiz. Artık Türkiye’nin AB işlerinden sorumlu bakanı bile bu noktaya gelmişse bunu ortadan kaldırmak için daha istekli davranmanın zamanı geldi”

Akıncı ayrıca Türkiye’nin AB yöneliminden kopması ve uzaklaşmasının Kıbrıs’ın bütününe, Türkiye’ye ve özelde Kıbrıs Türklerine yarar sağlamadığını söyledi.

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Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Mustafa AkıncıAskerlik Yasası’ndaki Değişikliğin Eşitsizlik Içerdiğini Ileri Sürerek“vicdani Ret” Hakkının Tanınması Gereken Bir Hak Olduğunu Belirtti.
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