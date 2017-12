AKINCI, ANKARA’YA GİTTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bu sabah Ankara’ya gitti.Cumhurbaşkanı Akıncı, bu akşam Ankara’da KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın ortak konserini izleyecek. Akıncı, yarın öğle saatlerinde yurda dönecek.KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, KKTC’nin 34. kuruluş yıldönümünü çerçevesinde Ankara’da ortak iki konser verecek.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve yarın akşam Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu’nda yer alacak konserler saat 20.00’de başlayacak. Konserler, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İkinci Şefi Cemi’i Can Deliorman yönetiminde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Şefi Ali Hoca’nın Kıbrıs Orkestra Süiti ile başlayacak. Konserin ikinci eseri Ulvi Cemal Erkin’in Piyano Konçertosu Emre Elivar tarafından yorumlanacak. Konserin ikinci bölümünde ise iki orkestra Edward Elgar’ın “Güneyde (In the South)” ve “Üç Bavyera Dansı” adlı eserlerini seslendirilecek.