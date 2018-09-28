Akıncı Anastasiadis’in Doğum Gününü Kutladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in doğum gününü kutladı.

New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yeni yaşına New York’ta giren Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e mesaj gönderdi.

Akıncı mesajında, Anastasiadis’e ailesiyle birlikte sağlık ve esenlikler diledi.

Nikos Anastasiadis’e gönderdiği doğum günü mesajında Anastasiadis’in yeni yaşıyla birlikte, Kıbrıs sorununa çözüm bulmak amacıyla başlatılan müzakerelerin de 50. yılının dolduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarının, özellikle yeni nesillerin geleceği için, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşılmasında daha fazla zaman kaybedilmemesi ve ortak sorumluluk duygusuyla hareket edilmesi temennisinde bulundu.