Akıncı, Akar’a Taziye Mesajı Gönderdi

Cumhurbaşkanı Akıncı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a taziye mesajı gönderdi



Mesajında, insanlık dışı terör saldırılarının bu kez de Kayseri’de ortaya çıktığına esefle şahit olunduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu türden alçakça saldırılara tevessül edenlerin amaçlarına ulaşamayacaklarına olan inancımla; Kıbrıs Türk halkı adına dayanışmamızı belirtir, şehit kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar, Şahsınızda Türk Ordusu ve Türkiye’ye başsağlığı dilerim” dedi.