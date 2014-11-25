Akıncı 2015 Cumurbaşkanlığı Seçimleri İçin Konuştu

Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı, "Toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadele ciddi bir devlet politikası haline gelmeli" dedi.

Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı olacağını açıklayan Akıncı, yaptığı yazılı açıklamada, kadınlara ve çocuklara yönelik şiddetin en yaygın insan hakları ihlallerinden biri olduğunu belirterek, bu konuda imzalanan uluslararası sözleşmeler Meclis tarafından onaylanmış olmasına rağmen, toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddetle mücadelenin henüz ciddi bir devlet politikası haline gelmediğini söyledi.

Kadınların sokakta, işyerlerinde ve evlerinde, cinsiyetlerinden ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinden dolayı şiddete maruz kaldıklarını işaret eden Akıncı, son dönemlerde yapılan araştırmalara bakıldığı zaman Kuzey Kıbrıs’ta her 3 kadından 1’inin aile içi fiziksel şiddete maruz kaldığının görüldüğünü belirtti.

Akıncı, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkati çekerek, “Bu şiddet sadece fiziksel değil, psikolojik, ekonomik ve cinsel boyutlarıyla da hem maruz kalan bireylere, hem ailelerine, hem de topluma ağır ve kalıcı zararlar vermektedir” dedi.

Bu hak ihlalini önlemek ve mağdurlara ihtiyaç duydukları desteği sunmanın bireyler, sivil toplum ve devlet otoriteleri olarak herkesin sorumluluğu olduğunu vurgulayan Akıncı, bu bağlamda sığınma evlerinin oluşturulması ve şiddetle mücadele için kapsamlı bir hareket planının uygulamaya konulması gerektiğini ifade etti.

Akıncı, “Aday olduğum Nisan 2015 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde toplumumuz tarafından görev verilmesi halinde bu konularda gerekli adımların atılmasında rehberlik görevimi yerine getireceğim kuşkusuzdur” diye konuştu.