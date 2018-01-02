banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
117341
ALTIN
158.944
DOLAR
3.7642
STERLİN
5.1005
EURO
4.5342
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Pırlanta Hırsızı Yakalandı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda 2 Can Aldı
Alkollü Trafik Canavarı Yeni Yılda...
Gazimağusa'da Kundaklama
Gazimağusa'da Kundaklama
En Çok Yağış Alan Bölgeler
En Çok Yağış Alan Bölgeler
banner256

AKINCI, 2 KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI’NDAN BİRİNİ İMZALADI DİĞERİNİ GERİ GÖNDERDİ

AKINCI, 2 KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI’NDAN BİRİNİ İMZALADI DİĞERİNİ GERİ GÖNDERDİ

02 Ocak 2018 Salı 15:59
AKINCI, 2 KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI YASASI’NDAN BİRİNİ İMZALADI DİĞERİNİ GERİ GÖNDERDİ
banner238

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi tarafından onayına gönderilen sağlık çalışanlarının maaş, ücret ve ödenekleriyle ilgili düzenleme öngören Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı imzalarken, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 97’nci maddesinde değişiklik öngören Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nı ise, yeniden görüşülmek üzere Cumhuriyet Meclisi iade etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne iade edilen değişiklik yasası, başka iş yapma yasağına uyulmaması halinde “uyarma”; suçun tekrarlanması halinde İse sırasıyla “kınama”, “kademe ilerlemesini kısa süreli durdurma”, “kademe ilerlemesini uzun süreli durdurma”, “geçici olarak görevden çıkarma” ve “görevden çıkarma” cezaları öngörüyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı, iade edilen yasadaki değişikliğin ikinci iş yapmayı yasak ve suç olmaktan neredeyse çıkardığını ve bu yasağı büyük ölçüde sulandırdığını ifade ederek, yasama ve yürütme organlarının mahkeme kararlarına uyma zorunluluğunun Anayasanın 136’ncı maddesinde yer aldığını anımsattı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, esas yasada yapılmak istenen değişikliğin, Anayasanın eşitlik ilkesine ilişkin 8’inci maddesi bakımından da tartışmaları beraberinde getirebileceğini değerlendirdi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na gönderdiği gerekçeli yazısında, mevzuatta ikinci işin yasak olduğu konusunun çok açık olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı,  ancak ikinci işe ilişkin disiplin işlemlerinin, değişik yasalarda birbirinden farklı şekillerde düzenlendiğini, bu bakımdan yasama organının mevzuattaki ikinci iş yasağı konusundaki farklılıkları ivedilikle gidermesi gerektiğine ilişkin görüşünü de ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, söz konusu değişiklik yasaları ile ilgili olarak yaptırdığı hukuki inceleme ve Başsavcılık görüşünün yanı sıra, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs Türk Tabipler Odası, TIP-İŞ ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği heyetlerini kabul ederek, örgütlerin görüşlerini de almıştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLAMAK DAHA UZUN SÜRECEK"
YSK BAŞKANI ŞEFİK: "SEÇİM SONUÇLARINI AÇIKLAMAK DAHA UZUN SÜRECEK"
TUFAD YENİ YILDA UYGULANACAK PROGRAMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR …
TUFAD YENİ YILDA UYGULANACAK PROGRAMLAR İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR …
EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI 25 OCAK’TA AÇILIYOR…
EVLİLİK VE DÜĞÜN HAZIRLIKLARI FUARI 25 OCAK’TA AÇILIYOR…

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim